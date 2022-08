El director habló con el New York Times sobre su última película y el futuro de sus producciones.

Nope, la nueva película de Jordan Peele, debutó el pasado jueves en los diferentes cines del país con una historia cargada de terror y suspenso, géneros preferidos por el director norteamericano.

Sí, porque Peele también estuvo detrás de Get Out y Us, películas de terror pero con muchas crítica social, por las que recibió muy buenas críticas e incluso ganó un premio Oscar a Mejor Guión Original por la primera.

Protagonizada por Daniel Kaluuya, Keke Palmer y Steven Yeun, trajo una nueva temática a la pantalla grande con los OVNI, donde dos residentes de un solitario rancho al interior de California, realizan un insólito y escalofriante descubrimiento.

Barbie Ferreira, Brandon Perea y Michael Wincott completan el resto del elenco.

¿Tendrá Nope una secuela?

En una reciente entrevista con The New York Times, el director fue consultado por un personaje que fue eliminado de la película. Ante esto, Jordan Peele manifestó que puede haber más historias provenientes del universo de Nope.

“No hemos terminado de contar todas estas historias”, expresó.

Con estas declaraciones es posible que ya se encuentre trabajando en algo nuevo o que durante los próximos años vuelva a sorprender con una historia nueva.