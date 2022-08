Esta semana se estrenó en Chile y Latinoamérica NOPE, lo nuevo del afamado director de Us y ¡Get Out!

El cine de suspenso y terror ha sido revolucionado los últimos años por Jordan Peele, el director norteamericano que ha sorprendido con sus dos apuestas del género, ¡Get Out! y Us, incluso con la primera ganó un Óscar por Mejor Guión Original.

Ahora es NOPE quien se toma la cartelera en Latinoamérica y recién el pasado jueves se estrenó en Chile, cuando ya hace varias semanas llegó a las salas en Estados Unidos.

La película dirigida por Peele y protagonizada por Daniel Kaluuya (¡Get Out!), Keke Palmer (Scream Queens) y Steven Yeun (The Walking Dead); trae otra temática a la pantalla como lo son los OVNI, algo que ya se dejó ver en los trailers y quienes vieron la película se llevaron varias sorpresas.

¡Atención! A continuación hay spoilers de NOPE. Si no has visto la película y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿Qué significa NOPE y por qué se llama así?

Sin duda que una de las palabras que más se repite en la película es ¡Nop! (en inglés, NOPE), y relacionada con algo incrédulo o que no vale la pena arriesgarse, y que el protagonista dice "nop".

Jordan Peele explicó hace unos meses en la promoción de la película que la idea de titular NOPE la producción era justamente esta palabra en el contexto de un momento de terror:

"El título habla de la idea de que el público reacciona a lo que piensa y siente en el cine. Cuando le dices a la gente que es una película de miedo, muchas veces dicen ¡Nop!. Así que quiero reconocer a esas personas con el título y atraerlas. Se trata de la persona que cree que no le gusta el cine de terror. Para mostrarles que tal vez sí les guste".

Pero también las teorías empezaron a aparecer con el estreno de la película, una que fue confirmada por el mismo director y que confirma por qué se llama así. NOPE serían las siglas de la frase Not of Planet Earth (No del planeta Tierra), similar a lo que significa OVNI (Objeto Volador No Identificado) y que se ve bien representado en la película por este extraterrestre que ataca el rancho de OJ y Em Haywood.

Explicación: ¿Qué significa la película NOPE?

Nop, u originalmente NOPE en Estados Unidos, tiene una temática bastante clara en comparación quizás con las otras obras de Jordan Peele. Un objeto volador no identificado siembra el terror en el rancho de los Haywood y en varias oportunidades se llevan a los caballos del lugar.

Pero hay varias situaciones que se van descubriendo mientras avanza la película y que en un inicio no se destacan tanto, como el interés del personaje de Steve Yeun tanto en los caballos de OJ (Daniel Kaluuya) como del mismo rancho.

Y es que aquí descubrimos que desde hace seis meses que este dueño del circo estaba usando a los caballos para su espectáculo y mostrarle a los turistas al extraterrestre comiéndoselos. Esto es una clara representación de cómo los humanos utilizan a los animales como un show, tema central de la película y que también pasa con los caballos en las películas en las que trabajaba el papá de OJ.

Por lo mismo vemos el pasado de Jupe (Yeun), quien cuando niño era parte de un show de TV en el que un simio era parte del programa y mató a varias personas una tarde que se salió de control.

Este suceso trauma desde pequeño a Jupe, que en vez de tenerle miedo al hecho de domar animales para usarlos para la entretención humana, sube un nivel con su circo y el querer utilizar a un OVNI. Por lo que no es sorpresa el sangriento final del personaje y su familia.

Mientras que lo que sucede en el rancho, y en vez de hacer lo normal de escapar de este objeto volador, OJ y Em deciden sacar a relucir su alma de arrieros y domar a la bestia tal como lo hicieron con sus caballos toda la vida.

¿Qué pasa en el final de NOPE?

Finalmente los protagonistas deciden arriesgar sus vidas para sacarle una foto y grabar al OVNI, sobre todo antes de que lleguen otras personas a hacerlo. Pero la dificultad es grande para domar a la bestia y en un emotivo final, tanto OJ como Em se enfrentan a este extraterreste.

Y una imagen que no queda muy clara, a pesar de que en el último momento Em logra no solo sacarle una foto al OVNI, sino también destruirlo al darle de carnada un globo gigante que lo hace explotar; es qué pasa con OJ y los protagonistas al final.

Esto porque para que Em logre encender la motocicleta, OJ atrae a la bestia y después de un momento no lo volvemos a ver. Algunos piensan que es porque Em logra atraerla al mirarlo justo cuando se aleja lo suficiente para prender la moto, pero la otra idea es que el OVNI se da vuelta a perseguirla porque acaba con la vida de su hermano.

En el final vemos como una silueta aparece ante una Em devastada, y se muestra a OJ vivo arriba del caballo. ¿Pero realmente sobrevivió? La teoría más certera, aunque claramente Jordan Peele juega con esta incógnita, es que lo que ve Em es una ilusión y su hermano sí murió.

Representando la imagen de su antepasado que inició la empresa en Hollywood, y ganándose ambos quizás el respeto de su familia al poder acabar con la bestia, Em ve la imagen de su hermano, aunque lo probable es que lo imaginó tras un agotador desenlace.