Si eres fanático del terror la cinta Nope, te puede interesar y aquí en RedGol te contaremos de lo que se trata.

“Nope” aborda la historia de OJ y Emerald Haywood, dos residentes de un pueblo remoto en el interior de California. Luego de que objetos aleatorios que caen del cielo provocan la muerte de su padre, estos hermanos, propietarios de un rancho, deciden grabar un video de un ‘ovni’ al que llaman ‘Jean Jacket’.

Con la ayuda del vendedor de tecnología Ángel Torres y el documentalista Antlers Holst, ellos realizarán un descubrimiento tan insólito como aterrador.

A los espectadores les llamó bastante la atención el nombre para una película de terror. Sin embargo el director respondió a la inquitud.

Me encanta una audiencia absorta, sea lo que sea. Me encanta una audiencia que se encoge o se achica de miedo o se ríe. Las montañas rusas no son divertidas solos. Reír no es divertido solo. Estar asustado no es divertido solo. Necesitas esa energía y eleva el viaje (...) Me gustan los títulos que están en sintonía con cómo se siente el público y reflexionan sobre lo que están pensando y sintiendo en el cine”, afirmó Jordan Peele