¡NOP!, la nueva película de Jordan Peele, acaba de llegar a la pantalla con una nueva y cautivadora historia que tiene en los roles principales a Keke Palmer, Daniel Kaluuya, Steve Yeun y Brandon Perea.

La nueva historia del director de películas como US y Get Out retrata la historia de Otis Jr. (Kaluuya) y Emerald (Palmer) dos hermanos que se hacen cargo del rancho de su padre luego de su inesperada muerte.

Su padre Otis Sr, es uno de los pioneros en el entrenamiento y crianza de caballos para Hollywood, por lo que sus hijos, tras su deceso, deben continuar con el legado familiar en la industria cinematográfica y mantener el buen nombre del trabajo de su padre.

A seis meses desde la pérdida de su padre, el dinero comienza a escasear por lo que Otis Jr ha vendido algunos de los caballos de su padre a Ricky "Jupe" Park (Steve Yeun), una ex estrella infantil y dueño del parque de entretenimiento "Jupiter's Claim".

Luego de la última venta, los hermanos se dirigen al rancho familiar en donde se dan cuenta que sucesos extraños comienzan a suceder. Ante el posible avistamiento de un ovni, Emerald convence a su hermano a grabar los sucesos para aparecer en importantes programas televisivos y lograr ganar mucho dinero.

Así comienza la aventura de ambos hermanos que arriesgan sus vidas por poder captar lo que ellos creen es la prueba de vida extraterrestre.

¡Atención! Spoilers a continuación. Si aún no ves la nueva película de Jordan Peele te recomendamos no seguir leyendo.

¿Tiene escenas post-créditos Nop?

La película no cuenta con escenas post créditos. La cinta finaliza con Em escapando de Jean Jacket , nombre que le dieron al ser que habita en el cielo, escapando hacia el parque de diversión de Jupe, el cual se encuentra vacío luego de que JJ devorara a todos los asistentes.

La joven logra cortar un globo inflable gigante que distrae al ente, lo que hace que se posicione justo en el pozo de fotografías en donde Em logra tomar su imagen y también destruirlo.