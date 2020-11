"No puedo hacer ni una sopaipilla": Ex "Masterchef Chile" revela complejo estado de salud actual

Fidelina Leal, una de las queridas ex participantes de "Masterchef Chile", reveló al matinal "Bienvenidos" el complejo estado de salud que actualmente enfrenta, tras ser diagnosticada con una extraña enfermedad llamada mielitis transversa, que la dejó tetrapléjica.

El pasado 20 de mayo, Leal fue a dar al Hospital Base de Valdivia, donde permaneció hospitalizada por días, mientras sus compañeros iniciaban campañas para ayudarla.

"Les dije a mis hijas, 'prepárense que me viene un infarto'. Pensé que iba a pasar y no sé porque me di vuelta al lado de la cama, me boté y mi cuerpo empezó a saltar y mi hija mayor llamó a la ambulancia. Fue la última vez que caminé", contó Fidelina.

En la nota y posterior contacto vía remota, Leal recalcó una vez más que "cocinar era lo entretenido para mi familia, mis amigos. El hacer aunque sea un par de sopaipillas, con un pebre caliente como me gusta a mi... pucha que rico, y ahora ni siquiera puedo hacer una sopaipilla, no puedo cortar una cebolla, he tratado de usar los utensilios y no puedo. Veo programas de cocina y me da envidia, me da pena".

La ex "Masterchef Chile" Fidelina Leal en la nota de "Bienvenidos".

Increíblemente sobre la actitud que ha tenido frente a la enfermedad, Fidelina relató que "anímicamente yo siempre bien, a ratos me da el bajón, pero hay que seguir, hay que darle, soy mujer sureña y fuerte, quizás por eso me dio a mí, porque lo puedo aguantar".

"Por eso digo que me voy a 'envelcrar' las manos para ponerle velcro a todo y poder usar las cosas", dijo la cocinera.

La ex aspirante a "Masterchef" aseguró que ha recibido ayuda de casi todos sus ex compañeros del programa de cocina quienes le hicieron un clip y han estado organizando rifas para poder ayudarla. "Han sido un 7".