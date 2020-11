"No me pongo ese poncho": Renata Bravo se desliga de duro comentario de Claudia Conserva

La comediante Renata Bravo se refirió esta semana a la crisis que se vivió en "MILF" y se desligó de un duro comentario que hizo Claudia Conserva tras su salida.

Por medio de Instagram, la animadora manifestó que "tengo una paciencia infinita, y estoy convencida que la comunicación y el respeto son claves para liderar un grupo de trabajo".

"Pero también hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño", recalcó.

Ahora, en el programa "Sigamos de Largo", Bravo fue consultada por estos dichos y se sentí aludida por ellos, ante lo que la ex panelista aseguró que "no, para nada. Yo no me pongo ese poncho jamás. La gente que me conoce sabe cómo soy".

El cuarteto de "MILF", con Renanta Bravo y Claudia Conserva, antes de la crisis.

Por lo mismo, advirtió que "yo podré tener algún defecto, que soy muy directa para mis cosas. Entonces, a mí me molesta algo y yo siempre lo hago saber de alguna u otra manera y trato que sea la forma más directa y el camino más corto".

Además, se extendió en que la crisis sanitaria la llevó a tomar las más diversas decisiones, dadas las circunstancias.

"En pandemia tuve varios cambios en mi vida, desde lo espiritual, desde lo mental, familiar, etc., y una de las cosas que me hizo hacer el cambio de switch fue darme cuenta que no la estaba pasando bien en el lugar que estaba trabajando, que es súper legítimo para cualquier persona", explicó.

A eso se suma que "esta decisión la sentí de corazón, de la guata, yo escucho mucho mi cuerpo y hace rato sentía que mi cuerpo me venía pidiendo un cambio".

Por otro lado, Renata Bravo advirtió que no está de acuerdo con que se ventilen los sucesos tras bambalinas que marcaron el escándalo que se sucitó con "MILF".

"Las cosas que quedan en los trabajos creo que deben quedar en la intimidad de los trabajos, o sea todos ellos saben lo que pasó y nosotras sabemos lo que pasó (…), es una cosa que yo hablé en su minuto con quien correspondía y tomé mi decisión", concluyó.