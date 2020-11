"No lo he lidiado con eso": Eddie Vedder confiesa que aún no supera la muerte de Chris Cornell

El reconocido músico y líder de Pearl Jam, Eddie Vedder, se confesó esta semana con el locutor Howard Stern, en una entrevista que se extendió por casi tres horas para abordar los más diversos temas sobre su vida.

En la oportunidad, Vedder admitió que aún no supera la muerte de Chris Cornell, su compañero en Temple of the Dog, además de líder de Soundgarden y Audioslave.

"Estuve en un estado de negación (cuando Cornell falleció). Ni siquiera siento que tuviera otra opción. Estaba aterrorizado sobre la idea de a dónde iría si me permitía sentir lo que necesitaba sentir o lo que quería sentir instintivamente o lo oscuro que sentía que iba a ir", explicó Eddie.

Por otro lado, explicó que "debido a que no lo vi tan a menudo en los últimos 10 años, probablemente solo, como, cuatro o cinco veces, y generalmente en un concierto o algo así, todavía no lo he lidiado con eso. Me volveré más fuerte como pasa el tiempo".

Chris Cornell y Eddie Vedder en los tiempos de Temple of the Dog.

Vedder también recordó que en su juventud "éramos cercanos. Y no era solo porque tocábamos música. Éramos vecinos. Salía con él, incluso más que con los otros integrantes de la banda, y no conocía a tanta gente en Seattle".

"Ibamos a aventuras locas de senderismo o en bicicleta de montaña, o perseguíamos al perro bajo la lluvia mientras bebíamos cerveza de mierda, y era genial. No tenía nada que ver con estar rodeado de otras personas de la música o estar cerca de alguien tipo de vida en Los Ángeles".

"Fue genial. Fue como, wow, esto es lo que una 'estrella de rock legítima' está haciendo: está persiguiendo a un perro bajo la lluvia con su amigo un sábado por la noche", recordó Vedder.

Chris Cornell fue encontrado muerto en su habitación del hotel MGM Grand Detroit, en mayo de 2017, justo después de ofrecer lo que se convirtió en último concierto de Soundgarden en el Fox Theatre de la misma ciudad.