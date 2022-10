La actriz Nicole Block compartió la tarde de este martes un duro testimonio en el que acusa haber recibido reiterados abusos de parte de su esposo, el músico y compositor Juan Cristóbal Meza.

La revelación la hizo por medio de su cuenta en Instagram, donde acompañó el texto con un registro en video en el que se muestra llorando desesperadamente, con la intención de recordarse las experiencias traumáticas por las que ha atravesado.

Según indica la misma intérprete, es un "Registro del 6 de octubre de 2019/ Santa Monica California".

Y advierte que "lamentablemente esto NO ha cambiado He guardado silencio por años…

Pero ya no más".

Nicole Block | ¿Qué dijo la actriz sobre su esposo, Juan Cristóbal Meza?

Luego, Nicole Block procede a describir los supuestos abusos como si le estuviese dirigiendo una carta al también hijo de Delfina Guzmán y medio hermano del ex ministro de Economía, Nicolás Eyzaguirre.

"Ex marido o marido: Los golpes, patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy... GORDA es lo más suave que me dijiste hace 2 días".

"Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles", lamenta la actriz.

Entonces, continúa detallando lo que aparentemente habría ocurrido en la privacidad de la pareja. "Tus manipulaciones sórdidas son lo peor:

- Entré a la televisión porque mi carrera como actriz de teatro no te pareció suficiente…

- Me alejaste de mis padres porque te parecían poco cultos, ignorantes y poco sofisticados para tus estándares.

- Tus restricciones: NO labial rojo, NO a mi estilo de vestirme, NO a mis amistades, NO a mi identidad…

- Miraste en menos mi carrera de actriz diciendo que eres mejor compositor que yo actriz y que debíamos ir a Estados Unidos a potenciar tu carrera y yo abandonar la mía sin posibilidades de trabajo allá.

- Te entregue cada peso que gane sin ver ni uno, me manipulaste económicamente para que volviera contigo porque cuando me escape de ti en USA, llegue con una mano adelante y otra atrás a Chile mientras tú te gastabas nuestros recursos en Europa

- Me sacabas celos e inventabas historias con quien podías…

- Acosaste a mis amigos y a mi con textos enfermos

- Socavaste mi autoestima

- Me invalidaste como profesional, como mujer como ser humano

- Abusaste de mi en todos los ámbitos en que se puede…

- Porque te repito como en la carta que te escribí el 17/12/2019 el día que me escape, con todas sus letras eres un ABUSADOR!"

"Xq NO lo hice antes…? X que me sentía tonta de haber aguantado tanto… X miedo…", explica.

Eso para luego rematar: "PERO YA NO TE TENGO MIEDO!".

Nicole Block además compartió pantallazos de mensajes que Meza le habría enviado tanto a través de una aplicación de mensajería como por DM.