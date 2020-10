Nicole Block luce su figura tras superar la anorexia y bulimia: “60 kg es lo más que he pesado en mi vida”

Tras someterse a un tratamiento contra la bulimia y anorexia en Estados Unidos, Nicole Block logró reinvertirse a nivel personal y hoy se muestra más feliz que nunca en redes sociales.

La actriz decidió abrirse sobre este delicado tema a través de su cuenta de Instagram, donde publica con frecuencia diversos mensajes de amor propio en base a su experiencia con los desórdenes alimenticios que ha sufrido desde que era tan solo una niña.

La joven reconoce que ahora quiere y acepta su aspecto físico, sin embargo, destaca que este es un proceso bastante largo que se trabaja todos los días y da cuenta de ello frente a sus seguidores.

Como parte de su metamorfosis, la intérprete nacional y nuera de Delfina Guzmán, decidió someterse a un sutil pero bello cambio de look y encantó a todos.

Si bien hace meses se la jugó con un estilo similar al de Marilyn Monroe al dejar atrás su pelo colorín, hoy le añadió su propio sello al dejarse crecimiento de su color natural de cabello.

Se trata de una técnica llamada “blonde roots”, la cual se caracteriza por dejar a la vista la raíz. Esta se convirtió en tendencia los últimos años gracias a celebridades como Dua Lipa.

La reflexión de Nicole Block sobre la aceptación personal



Con la verdad por delante, la actriz reconoció lo máximo que ha llegado a pesar son 60 kilos. Asimismo, cuenta que le ha costado asimilar que hay ciertas prendas de su clóset que ya no le quedan, sin embargo, asegura que poco a poco está aprendiendo a quererse tal y como es.

"60 kg... es lo más que he pesado en mi vida... bueno el 18, la pandemia, el encierro. Aprender a aceptarme me ha costado, que no me entre la ropa, en fin.... aprendí a querer mis curvas! Recuerda que la pesa no define tu valor!!", redactó junto a una fotografía donde luce su figura en un ceñido vestido rojo.

Recientemente volvió a tomarse la palestra con una bella postal en la que se muestra relajada vistiendo un conjunto deportivo previo a ejercitarse.

“Moviendo un poco el esqueleto, siempre es bueno hacer un poco de ejercicio sin pasarse pa la punta! Besosss”, escribió en la bajada de la publicación que ya acumula más de 14 mil “me gusta”.

Así se veía años atrás: