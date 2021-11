Nicole Block ha sido el foco de atención de los medios de farándula en las últimas horas, tras supuestamente ser sorprendida nada menos que besándose con un reconocido animador. Esto, llama la atención después de que la actriz confirmó en más de una ocasión que se separó de Juan Cristóbal Meza, uno de los hijos de Delfina Guzmán.

Durante el fin de semana, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que la también influencer estaría saliendo con un animador de televisión. Mientras que la noche del domingo, el programa de Instagram Qué te lo Digo puso en pauta el tema.

En el momento, el periodista Hugo Valencia contó que "hace como tres semanas me llegó la información que Nicole Block habría sido vista en un restaurante, a los besos, con un animador".

Su compañero Sergio Rojas lo conminó a contarle todos los detalles de lo que estaba sucediendo, por lo que Valencia prosiguió con los detalles sobre cómo Block se encuentra disfrutando de su soltería.

Nicole Block: ¿Qué animador estaba con la ex del hijo de Delfina Guzmán?

De acuerdo con Valencia, la figura televisiva que estaba con Nicole supuestamente era el ex de Paloma Arriagada, amigo de Marita Matus y también panelista del programa Más Vivi que Nunca, Daniel Valenzuela.

"Le escribo a Nicole por WhatsApp, me responde de una manera muy amable, pero cuando le hago la pregunta que la vieron en un restaurante en una actitud muy romántica, ella me deja de hablar", contó Valencia.

El mismo ejercicio lo replicó con Valenzuela, "con quien tengo re buena onda y le pregunto que estuviste en tal parte y bla bla, y Daniel me dice que no, que era falso, que es mentira, que no tienen ninguna relación amorosa".

Aunque por otro lado, también sostuvo que "estaban con más personas y que estaban trabajando juntos en un proyecto, y que por eso se estaban juntando".

Valencia reniega de las palabras de Valenzuela y se mantuvo en que "a mí me llegó la información que ellos estuvieron en actitud romántica toda la noche y que, incluso, se habían dado un beso.... Confío plenamente en mi fuente".

Daniel Valenzuela y Nicole Block estarían solamente tratando de tapar su nuevo romance, según Valencia.