Juan Cristóbal Meza se dejó de jugarretas filosóficas y ahora se dispuso a referirse a las duras acusaciones en su contra que hizo su ex esposa Nicole Block.

En una primera instancia, Meza citó al filósofo Jacques Derrida para reaccionar ante el testimonio de agresiones de la actriz, quien sostuvo: "ex marido o marido: Los golpes, patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy... GORDA es lo más suave que me dijiste hace 2 días".

Entonces, el también hijo de Delfina Guzmán publicó la cita indicando que "lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente. La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros. Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira".

Block le respondió citando a Sócrates, aunque más tarde eliminó esa historia y publicó una nueva confesando que "me encuentro emocionalmente agotada... Quiero agradecer de corazón los miles de mensajes que recibido: apoyándomela y validándome".

"No se imaginan lo importante que es para mí sentir su apoyo y sentir que no estoy sola en esto... Muchas gracias", concluyó.

Juan Cristóbal Meza | ¿Qué dijo ahora sobre las acusaciones de Nicole Block?

"Debido a las graves acusaciones de que he sido objeto debo aclarar: Jamás he abusado ni psicológicamente ni físicamente de una mujer", partió diciendo en una nueva historia a través de su Instagram.

Y además, advirtió que "no estoy en condiciones morales, éticas, incluso emocionales para

explicar la conducta de Nicole".

"Eso tendrán que hacerlo los mismos que la utilizan para vender sus titulares y su prensa basura", concluyó.