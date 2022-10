Juan Cristóbal Meza reveló la mañana de este martes que decidió una nueva medida para lidiar con las acusaciones de abusos de su ex esposa Nicole Block: acudirá a la Justicia para que se indague en tales declaraciones.

Fue a principios de la semana pasada que la actriz hizo una publicación en redes sociales en la que describía una serie de situaciones que supuestamente vivió con el hijo de Delfina Guzmán.

"Ex marido o marido: Los golpes, patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy... GORDA es lo más suave que me dijiste hace 2 días", fueron parte de su publicación.

Tras un cruce de declaraciones en sus respectivas cuentas de Instagram con citas a filósofos, Meza indicó: "Debido a las graves acusaciones de que he sido objeto debo aclarar: Jamás he abusado ni psicológicamente ni físicamente de una mujer".

Mientras que Block sostenía que "me encuentro emocionalmente agotada... Quiero agradecer de corazón los miles de mensajes que recibido: apoyándomela y validándome"..

¿Juan Cristóbal Meza demandará a Nicole Block?

Ahora, en una nueva publicación, Juan Cristóbal Meza sostuvo que "he decidido denunciar el hecho a la justicia para para que se investiguen las injurias y calumnias con publicidad que ella ha realizado en mi contra y las responsabilidades de quienes las difundieron".

Eso para luego lamentar que "lo hago con el dolor de mi alma, porque conozco el historial clínico de Nicole, pero a la vez conozco su historial de falsas denuncias en contra de su compañeros de trabajo, de sus padres, y en mi contra, denuncias que producen un daño irreparable en las personas que las sufren, pero también producen un daño irreparable en Nicole, ya que generalmente van dirigidas contra las personas que la quieren ayudar".

Luego se volcó a criticar a la prensa, por la cobertura que se le ha dado a la acusación.

"Asimismo con esta acción quiero protestar en contra de la cultura de la funa y de las Fake News, que apoyadas por una prensa sin ninguna humanidad, ni ética profesional se hace eco de cualquier denuncia, sin la más mínima corroboración o investigación, me aterra ver cómo con esta práctica están destruyendo nuestra convivencia humana", indicó el músico.

Eso, para luego rematar: "Finalmente quiero agradecer a mi familia, mis ex parejas, mis amigos, y mis hijos que han estado junto a mí apoyándome en esta situación tan dolorosa, e injusta".