Este martes, Nicole Block lanzó una serie de duras acusaciones contra su esposo, el compositor Juan Cristóbal Meza, asegurando que había sido víctima de abusos. Es por eso que ahora el también hijo de Delfina Guzmán entregó su reacción las palabras de la actriz.

"Ex marido o marido: Los golpes, patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy... GORDA es lo más suave que me dijiste hace 2 días", especificó Block.

Además, de describir una amplia gama de agresiones recibidas, la intérprete también indicó: "Xq NO lo hice antes…? X que me sentía tonta de haber aguantado tanto… X miedo…".

Eso, para luego rematar: "PERO YA NO TE TENGO MIEDO!".

Juan Cristóbal Meza | ¿Qué dijo el ex esposo de Nicole Block?

La reacción del músico vino a través de las historias de su Instagram, donde más que palabras viscerales se conectó con su perfil más filosófico.

"Lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente. La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros. Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira", indicó Mesa en un texto blanco con fondo rojo.

La cita es del filósofo Jacques Derrida.

¿Cuál fue la reacción de Nicole Block ante las palabras de Juan Cristóbal Meza?

El fuego cruzado de Nicole Block vino de la mano de Sócrates, siguiendo el juego de Meza.

"La verdad se identifica con el bien moral, esto significa que quien conozca la verdad no podrá menos que practicar el bien. Saber y virtud coinciden por lo tanto quien conoce lo recto actuará con rectitud y el que hace el mal es por ignorancia",

Aunque más tarde, admitió que "me encuentro emocionalmente agotada... Quiero agradecer de corazón los miles de mensajes que recibido: apoyándomela y validándome".

"No se imaginan lo importante que es para mí sentir su apoyo y sentir que no estoy sola en esto... Muchas gracias", concluyó.