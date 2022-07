Una inesperada noticia entregó una de las estrellas de la serie al revelar que no regresará a la nueva temporada.

New Amsterdam pierde a uno de sus protagonistas: ¿Quién no estará en la quinta temporada?

Un balde de agua fría recibieron los fans de New Amsterdam luego de que se anunciara que uno de los personajes más importantes de la historia no regresará para la quinta y última temporada de la serie de NBC.

La cancelación de la serie se reveló en marzo de este año, cuando la cadena y la producción compartió un comunicado señalando que habrá una última temporada.

“La historia de Max Goodwin y su compromiso incesante con los pacientes de New Amsterdam ha sido inspirador”, dijo Lisa Katz, presidenta de programación con guión de NBCUniversal Television & Streaming, en un comunicado.

“Estamos muy agradecidos con [los productores ejecutivos] David Schulner, Peter Horton y nuestro elenco y equipo por su increíble dedicación, talento y colaboración”.

La cuarta entrega de la serie finalizó con una compleja situación entre Max (Ryan Eggold) y su prometida Helen. La penúltima temporada mostró a la pareja navegando una nueva etapa de su vida en donde comenzaron a vivir juntos en Londres e iniciaron los preparativos de su boda.

La pareja decidió casarse en Nueva York, pero mientras Helen iba en camino, un huracán azotó la ciudad poniendo en peligro la felicidad de la pareja. Max intentó comunicarse con ella sin resultados, hasta que sen los segundos finales recibió un mensaje de su novia que decía: “Hoy ha sido… No tengo palabra. Te llamaré lo antes posible.

Cuando todo parecía arreglarse, Max preparó la boda en la azotea de New Amsterdam. El doctor espera a la novia junto a los invitados. Sin embargo, los minutos comienzan a pasar y no hay señales de ella, hasta que recibe una llamada, la escena muestra a Helen todavía en Londres, mientras llora y le dice a su pareja que no puede.

¿Qué personaje no estará en la quinta temporada de New Amsterdam?

Freema Agyeman, quien interpretó a la Dra. Helen Sharpe desde el debut del programa, no regresará para la quinta y última temporada del drama médico de NBC.

“Querida Dam Fam. En primer lugar, me gustaría dar las gracias de todo corazón por su apoyo interminable, dedicado y deliciosamente feroz”. Agyeman dijo en un comunicado a TVLine.

“Me siento muy afortunada de haberme conectado con tantos de ustedes en los últimos años, mientras me ponía en la piel de la Sra. Helen Sharpe y presenciaba cada flujo y reflujo de su inversión emocional.

"¡Qué viaje! Gracias por estar conmigo. Ella ha significado mucho para mí, pero ha llegado el momento de colgar su bata blanca, ya que oficialmente comparto la noticia de que no regresaré para la última temporada de New Amsterdam", agregó.

“Si bien me entristece, también estoy increíblemente emocionado de ver cómo concluye la historia como fanático de la serie”, continuó Agyeman. “Ha sido un placer interpretar a la Dra. Helen Sharpe durante 4 temporadas: ¡esos escritores construyeron un increíble! ¡Más que agradecida por la oportunidad de contar algunas de sus historias! Fanfic: ¡¡te toca a ti contar el resto!! ¡Con mucho amor, familia!”