Netflix ha estrenado múltiples películas y series basadas en libros. Sin ir muy lejos, ahí están Gambito de Dama, Bridgerton, Lupin, El baile de las luciérnagas y la recientemente Distancia de Rescate.

Lo cierto es que la positiva recepción de estas producciones también ha hecho que las obras literarias encuentren nuevos lectores, apareciendo en las listas de libros más vendidos, clubes de lectura y otros espacios.

No por nada han existido momentos en que la mitad de los 10 títulos principales en la lista de los más vendidos de The New York Times han sido libros relacionados a series de Netflix.

Ejemplos hay varios: A medida que se convirtió en la serie más vista de Netflix, la popularidad de las novelas de Bridgerton, de Julia Quinn, se disparó. La saga completa se agotó en la mayoría de las librerías del país e incluso llegó un momento en que los cinco libros de la serie aparecieron en la lista de los más vendidos del New York Times, y The Duke and I se mantuvo en el puesto número 1 durante cuatro semanas.

Por su lado, El baile de las luciérnagas, de Kristin Hannah, apareció por primera vez en la lista Top 10 un mes antes del lanzamiento de la producción, a medida que crecía el interés en la serie. El libro llegó al número 1 tres días después de su estreno en Netflix y 13 años más tarde de su publicación.

Tres semanas después del estreno de la miniserie, Gambito de Dama, de Walter Tevis, apareció en la lista por primera vez desde que se publicó hace 37 años; y se mantuvo en el Top 10 por 11 semanas.

En tanto que la aparición de Lupin hizo que el libro original de Maurice Leblanc escrito en 1907 comenzara a ser tendencia en varios países, como Italia, España, Estados Unidos, Reino Unido y Corea, con ventas que alcanzaron el equivalente a un año en solo 15 días. Diez días después del estreno, el texto clasificó entre los 5 más vendidos en Amazon y en la librería francesa Fnac.

A continuación te dejamos un listado de series y películas inspiradas por libros, alternativas a las ya mencionadas, que también están disponibles en la plataforma de Netflix.

Moxie!, de Jennifer Mathieu: Vivian (Hadley Robinson), una chica de 16 años aparentemente tímida, siempre ha preferido pasar desapercibida. Pero cuando la llegada de una alumna nueva (Alycia Pascual‑Peña) la obliga a analizar el comportamiento desenfrenado de sus compañeros, Vivian se da cuenta de que está harta. Inspirándose en el pasado rebelde de su madre (Amy Poehler), la chica decide publicar una revista clandestina llamada Moxie para sacar a la luz la discriminación y las irregularidades de su escuela, creando sin querer un nuevo movimiento estudiantil.

¡Hoy sí!, de Amy Krouse Rosenthal: Allison y Carlos tienen la sensación de que dicen demasiado que no a todo el mundo, sobre todo a sus tres hijos. Por eso deciden regalarles un día diferente: durante 24 horas, los niños pondrán las reglas y los padres solo dirán que sí. Así es como terminan disfrutando un sinfín de aventuras por toda Los Ángeles en familia y más unidos que nunca.

Cowboys de Filadelfia, basada en Ghetto Cowboy, de Gregory Neri: Mientras pasa el verano en el norte de Filadelfia, un adolescente afligido se ve atrapado entre una vida dedicada a la delincuencia y la llamativa subcultura de los cowboys urbanos a la que pertenece su padre ausente.

Sombra y hueso, de Leigh Bardugo: la serie se sitúa en un mundo devastado por la guerra, donde una soldado huérfana descubre que tiene un poder extraordinario que podría ser la clave para liberar a su país.

La apariencia de las cosas, basada en All Things Cease to Appear, de Elizabeth Brundage: Una pareja de Manhattan se muda a un pequeño pueblo en el valle de Hudson, donde comienza a descubrir que su matrimonio arrastra una oscuridad siniestra que entra en conflicto con la historia de su nuevo hogar.

La mujer en la ventana, de A.J. Finn: Debido a su agorafobia, Anna Fox permanece confinada en su casa de Nueva York y observa por la ventana a la familia que se acaba de mudar enfrente. Después de ser testigo de un brutal crimen, salen a la luz secretos que dejan en evidencia que nada ni nadie es lo que parece.

Lupin, de Maurice Leblanc: Durante su adolescencia, la vida de Assane Diop sufrió un giro inesperado cuando su padre murió tras ser acusado de un crimen que no cometió. Han pasado 25 años, y ahora Assane vengará su muerte.

Fear Street, de R.L. Stine: Tras una serie de brutales asesinatos, una adolescente y sus amigos deciden plantarle cara al poder maligno que asola Shadyside, su famosa ciudad, desde hace siglos.

La última carta de amor, de Jojo Moyes: La película relata la historia de una ambiciosa periodista, Ellie Haworth (Felicity Jones), que descubre un puñado de cartas secretas de 1965 y se dispone a resolver el misterio del romance prohibido que guardan esas líneas.

The Kissing Booth 3, de Beth Reekles: Es el último verano antes de que Elle (Joey King) vaya a la universidad, pero ella tiene un secreto: fue admitida en Harvard, donde estudia su soñado novio Noah (Jacob Elordi), y también en Berkeley, donde va su mejor amigo Lee (Joel Courtney). ¿Cuál será la decisión de Elle?

YOU, de Caroline Kepnes: Serie basada en la exitosa novela cuenta la historia de una aspirante a escritora que se cruza con un librero brillante dispuesto a todo para acercarse a ella. Joe empieza buscando información íntima a través de internet y las redes sociales, pero pronto todo lo que se interpone entre él y su objetivo es un obstáculo que debe eliminar, incluso si se trata de personas.

Un lugar para soñar, de Robyn Carr: Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) regresa a Virgin River y a la clínica de Doc Mullins. Ahora sí llegó el momento de hacer las paces consigo misma y con su pasado para lograr convertir este lugar en su nuevo hogar.

Dulces magnolias, de Sherryl Woods: La serie cuenta la historia de tres amigas de toda la vida: Maddie (Joanna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) y Dana Sue (Brooke Elliott), que hacen malabarismos para conciliar relaciones, familia y trabajo en el encantador pueblito de Serenity, en Carolina del Sur.

Night Books, de J.A. White: Alex, un chico obsesionado con las historias de miedo, es encerrado por una bruja en su apartamento de Nueva York. Allí conoce a Yasmin y se da cuenta de que debe contar una historia de miedo nueva cada noche para sobrevivir.

Maid, de Stephanie Land: Cuenta la historia de una madre soltera que hace trabajos domésticos para llegar a fin de mes mientras lucha contra la indigencia y la burocracia. Además, explora en primera persona la pobreza de EE. UU. a través de una mirada cruda y esperanzadora que no pierde la vitalidad y siempre encuentra la belleza.