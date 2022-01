El bailarín contó su verdad en un contacto con Me Late.

Nelson Mauri se sincera sobre Aquí se Baila: "Esta vez no hubo acercamiento aún"

Nelson Mauricio Pacheco, más conocido como el ex chico Rojo Nelson Mauri, se sinceró sobre los rumores de su supuesta participación en Aquí se Baila.

Si bien el bailarín aclaró en Me Late que no ha tenido contacto alguno con la producción de Canal 13, sí advirtió que no se cierra ante la posibilidad de participar.

"Si bien es un formato que me gusta, que es de baile, de entretenimiento, esta vez no hubo acercamiento aún. Tengo muy buena onda con los participantes, pero no hay nada concreto", expuso.

Pacheco también confesó que no ha visto el programa, sobre todo porque ahora lo mantienen ocupado otros intereses diferentes a la televisión.

"Estoy super enfocado en mi vida personal y privada, mi emprendimiento. Estoy también emprendiendo en la carrera de DJ", recalcó al programa de TV+.

Pero también resaltó la importancia de que la TV abierta cuente con un programa como el que conduce Sergio Lagos. "Es rico para prender la tele en la noche y ver a los chiquillos dándolo todo con sus talentos", dijo.

¿Nelson Mauri deja abiertas las puertas a Aquí se Baila?

En la misma línea, Nelson también admitió que "igual el programa de televisión siempre es un plus, sobre todo cuando uno... como estoy yo con mis emprendimientos".

"En el fondo siempre un programa ayuda y por supuesto me encantaría igual. Es ene pega. Yo estuve en el Bailando por un Sueño cuando empezó la pandemia y la verdad es caleta de pega, ene cansancio, sacrificio de tiempo, físico. Yo tampoco tengo los 17 años de cuando bailaba Rojo".

"Yo tampoco estoy tan dispuesto como a que, por un par de lucas, de nuevo me tiren mier**. Porque yo sé que mi personaje se construye siempre de lo que es un poco tirarme para abajo, como hacerme bullying porque soy gay, porque me creo lindo".

"Siempre están tirándome esa mala onda y yo estoy en una pará super positiva", concluyó.