Natalie Portman y sus primeros papeles en películas: "Ser sexualizada de niña me quitó mi propia sexualidad"

La destacada actriz Natalie Portman hizo una cruda reflexión de sus inicios en el cine, donde afirmó haber sido sexualidada a tan temprada edad, le quito su propia sexualidad e intimidad.

La interprete que se hizo conocida por "El profesional", cinta de 1994 en la que interpretaba a Matilda, y "Beautiful girls" (1996), película en la que su protagonista, Timoty Hutton, siente un profundo deseo por su personaje, conversó con Dax Shepard en su podcast "Armchair Expert", la ganadora del Oscar por su interpretación en "El Cisne Negro" señaló que "sin duda era consciente de cómo me retrataban, principalmente en el tipo de periodismo que existía cuando salían las películas, como esa figura de Lolita y esas cosas”.

Por esta razón, la actriz israelí-estadounidense comenzó a rechazar papeles como el de "Lolita" en 1997, todo como una autodefensa, para negarse a hacer escenas de besos, amor o sexo y así optar a roles más acordes a su edad.

"Como es normal, a esa edad tienes tu propia sexualidad, tu propio deseo, y quieres explorar cosas, y quieres ser abierta, pero no te sientes segura, especialmente cuando hay hombres mayores que están interesados en ti y les tienes que decir: 'No, no, no, no, no'", manifestó.