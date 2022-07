La nueva película del Dios del Trueno no está exenta de dolorosos momentos.

Thor: Love & Thunder (Thor: Amor y Trueno) es el gran estreno cinematográfico de la semana y sin duda trae múltiples consecuencias al universo del Dios del Trueno, sobre todo si se piensa en la trágica muerte que marca la nueva película de Marvel.

En la historia, Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Thor: Love & Thunder y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Thor: Love & Thunder | ¿Quién muere trágicamente en Amor y Trueno?

La historia de entrada plantea que Jane Foster padece cáncer en etapa 4 y que actualmente mantiene activa la búsqueda de una forma para curarse de la enfermedad.

Sin tener suerte y sometiéndose periódicamente a quimioterapia, un día Jane escucha el llamado del destruido martillo Mjolnir, cuyos restos descansan en una exhibición para turistas de la Nueva Asgard, en Midgard.

El encontrarse con Mjolnir, el martillo reacciona, se recompone y le otorga la fuerza y resistencia a Jane al convertirla en Mighty Thor, manteniéndola con vida y en mejores condiciones de lo que se encontraba.

El problema se revela más tarde de en la trama de la película: cada vez que Jane ocupaba a Mjolnir para convertirse en Thor, la poderosa arma drenaba su energía vital debilitando aún más su cuerpo enfermo.

Después de tener un enfrentamiento con Gorr en el Reino de las Sombras, esta situación queda expuesta, por lo que Thor le pide a Jane que descanse en el hospital de Nueva Asgard, y que no vuelve a usar el martillo, mientras él resuelve el problema del Carnicero de Dioses.

El Dios del Trueno acudió a rescatar a los niños y a evitar que Gorr alcanzara a la Eternidad. Pero en el enfrentamiento 1 a 1, Thor se ve diezmado ante el enemigo, y Jane siente el peligro que corre desde la Tierra.

Entonces, la astrofísica decide armarse una vez más con Mjolnir para salvar a Thor. Es en este último enfrentamiento que Jane consume su última energía para destruir la Necroespada de Gorr. Aún así este último consigue llegar a Eternidad y pedirle un último deseo convencido por Thor de lo que buscaba era amor: así pidió revivir a su hija.

Exhausta y sin poderes para continuar con Mjolnir, Jane muere trágicamente en los brazos de Thor y se diluye en polvo dorado, muy similar a la muerte de Odín en Ragnarok.

Y sí, Gorr también muere una vez cumplido su deseo, además de pedirle a Thor que cuide de su hija.

Thor: Love & Thunder | ¿Qué pasa con Jane Foster en la escena post créditos?

La segunda escena post créditos es un cierre definitivo para Jane Foster, como si su sacrificio al final de la película no hubiese sido suficiente para concluir el arco en torno tanto a su enfermedad como al efecto que tuvo en ella el uso de Mjolnir.

La astrofísica y astrónoma se materializa aparentemente en un lugar desconocido. El espacio parece cálido y acogedor, es un puente en medio de la naturaleza y donde hay dos arcos similares al que estaba dispuesto en Nueva Asgard en Midgar junto a los restos de Mjolnir.

Sin saber, que lo que pasa Jane camina por este pasillo colgante, para ser recibida repentinamente por Heimdall -Idris Elba, en otro de los grandes cameos de la película-, quien confirma: "veo que estás muerta".

Así, Heimdall le confirma que su espíritu ha trascendido y le da la bienvenida al Valhalla.