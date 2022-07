Thor: Love & Thunder (Thor: Amor y Trueno) está en los cines y fiel a la dinámica de Marvel, sí, tiene escenas post créditos para el deleite de los fanáticos. Los detalles ya rondan las redes sociales y las publicaciones de distintos sitios, pero ahora todo cobra sentido: ¿Cuántas son? ¿Qué significan? Aquí te explicamos todo...

Ahora, Thor (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior. Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses.

Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su ex novia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto Thor: Love & Thunder y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Thor: Love & Thunder | ¿Cuántas escenas post créditos hay?

Vista Thor: Amor y Trueno, en RedGol podemos confirmar que la película tiene dos escenas post créditos.

La primera aparece, como es usual, con la conclusión de los créditos animados. Mientras que la segunda no llega hasta el fin del listado ascendente con los nombres y cargos de los responsables de la producción de la película, y en la previa a la promesa de que Thor retornará.

Thor: Love & Thunder | ¿Qué significan las escenas post créditos?

El primer material extra llega para confirmar que Zeus, el dios todopoderoso que aparentemente Thor había matado para conseguir su arma, el Rayo, con el fin de combatir a Gorr, está realmente vivo. Sobrevivió al ataque del equipo del Dios del Trueno y ahora está furioso por el acto que lo afectó en su honra.

En este momento, Zeus aparece acompañado por su séquito de mujeres y se lanza a dar un discurso en el que cuestiona las creencias de los feligreses, a quienes ya no les importan los dioses y sólo quieren mirar a lo alto para ver a "sus superhéroes".

La escena concluye revelando que Zeus en realidad no le habla a las féminas que lo acompañan, sino que se está dirigiendo a su hijo y semidiós Hércules, quien es interpretado nada menos que por Brett Goldstein, actor conocido por su papel de Roy Kent en la alabada serie de Apple TV, TedLasso, y se alza como uno de los grandes cameos de la entrega.

Hércules reafirma las nuevas convicciones de su padre y se pliega con lo que parece ser una historia de venganza, proyectando el inicio de una cacería para perseguir a Thor por el atentado en la Ciudad Omnipotente. En consecuencia, la posibilidad de la continuidad de una historia en el MCU para el Dios del Trueno.

La segunda escena post créditos es más bien un cierre definitivo para Jane Foster, como si su sacrificio al final de la película no hubiese sido suficiente para cerrar el arco en torno a su enfermedad o al efecto que tuvo en ella el uso de Mjolnir.

La astrofísica y astrónoma se materializa aparentemente en un lugar desconocido. El espacio parece cálido y acogedor, es un puente en medio de la naturaleza, donde hay dos arcos similares al que estaba dispuesto en Nueva Asgard en Midgard, junto a los restos de Mjolnir.

Sin saber lo que pasa, Jane camina por este pasillo colgante, para ser recibida repentinamente por Heimdall -Idris Elba, en otro de los grandes cameos de la película-, quien confirma: "veo que estás muerta".

Así, Heimdall le indica que su espíritu ha trascendido y le da la bienvenida al Valhalla.

Este segundo material extra concluye con un texto que advierte que "Thor volverá", reforzando la impresión que deja la primera escena.