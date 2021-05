Revelan la razón por la que Nano Calderón no asistió al funeral de su abuela

El sábado pasado se conoció la noticia del sensible fallecimiento a los 93 años de la madre de Raquel Argandoña, además de abuela de Kel y Nano Calderón, Eliana de la Fuente. Sin embargo, el joven de 24 años no pudo asistir a darle el último adiós en su funeral y ahora se reveló la razón tras su ausencia en la instancia.

El periodista Sergio Rojas detalló en su programa de Instagram Que te lo digo que Hernán Calderón Argandoña no acudió al entierro de su pariente por el problema que aún tiene latente con su padre, Hernán Calderón Salinas.

Rojas explicó que Nano Calderón tuvo la intención de asistir. Sin embargo, el gran "pero" vino cuando se enteró que su padre también acudiría, con lo que impidió la presencia de Nano, debido a la prohibición de acercarse a su padre luego de haberlo acuchillado en agosto de 2020.

"Yo hablé con gente cercana a la familia y me dicen que Nano quería ir al funeral, quería despedirse de su abuela", explicó Sergio Rojas.

Y añadió que "le hicieron saber (a Hernán padre) que si él iba Hernancito no iba a poder ir. Y a Hernán padre no le importó y dijo 'yo voy a ir acompañando a la Kel. Y si eso implica que Hernán hijo no vaya, no es mi problema'".

El panelista de Me Late además aseguró que "el padre le negó la posibilidad de despedirse de su abuela", afirmación que cobra aún más peso si se suma el hecho de que incluso Raquel Argandoña le habría pedido no ir a la ceremonia porque la presencia del nieto era más importante y aún así se negó a ceder.

Entonces, Calderón Salinas siempre se negó a la situación, argumentando que a toda costa quería acompañar a su hija Kel, con quien ha recuperado su relación tras el desencuentro vivido el año pasado justamente por el proceso judicial de Nano.

En la ceremonia se vio a Hernán Calderón junto a su hija, sentado siempre a su lado y conteniéndola. Mientras, Nano tuvo que ver el responso vía Zoom, ya que fue transmitido desde el Parque del Recuerdo.