Myriam Hernández se refiere acerca de la alimentación saludable "la vida tampoco se da para que tengas que estar comiendo lechuga y estar viviendo a dieta".

La ex animadora del Festival estuvo conversando con Giancarlo Petaccia quien actualmente es un health coach, y tienen su propio plan de alimentación llamado "Código Petaccia" donde realiza planes personalizados.

Sobre el asunto la artista nacional señaló que "llevaba más o menos como diez años o más intentando con nutriólogos súper conocidos, nutricionistas, doctores y doctoras que dicen que esto, que lo otro, que vas a bajar y te meten en un plan donde pagas mucho dinero. Y finalmente bajas dos o tres kilos y es insostenible en el tiempo porque tienes que comer un tipo de lechuga”.

Luego agregó que "la vida tampoco se da para que tengas que estar comiendo lechuga y estar viviendo a dieta. De hecho, la palabra dieta ya me da rabia porque al escucharla te da hambre. ‘Ya, cuando termine la dieta y baje de peso, entonces voy a volver a mi vida normal y voy a comer’. No."

Añadiendo que "cuando supe de ti sabía que te iba bien y que dabas resultados, pero finalmente dije ‘esto debe ser un poco más de lo mismo o de lo que ya he hecho’. Hasta que dije ‘voy a intentarlo realmente’ y créeme que has sido la única persona que ha logrado que yo me sienta feliz de estar viviendo mi vida tranquila, comiendo rico, creando comidas, educando los hábitos en mi familia.

Además se refirió a como esta sistema de alimentación ha ayudado a su familia “de verdad Jorge bajó en pandemia. Hacíamos muchos encuentros familiares, los cuatro solitos aquí en el quincho, entonces comíamos pescado, carne, pollo o hamburguesas hechas en casa, verduras salteadas, todo ahí en la parrilla. Entonces Jorge bajó de peso, lo que yo creo que fue súper fundamental para cuando le vino su infarto. Porque le vino su infarto ya por lo menos con seis o siete kilos menos. ¿Te imaginas el infarto con esos seis o siete kilos de más?"

Concluyó diciendo que "así que yo quiero agradecerte públicamente, porque de verdad que tuve esa intuición de que se fuera inmediatamente a la clínica, entonces casi no sufrió daño al corazón. Pero creo que la alimentación fue fundamental y ha sido fundamental en los niños".