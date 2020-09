"Bella como siempre": Myriam Hernández sorprende con juvenil cambio de look

La cantante nacional Myriam Hernández sorprendió a todos sus seguidores con una fotografía que publicó en sus redes sociales donde se aprecia un juvenil cambio de look.

En la publicación, se ve como la interprete de "La fuerza del amor" se hizo unos visos en su larga cabellera. Como era de esperar, los comentarios por parte de sus fans repletaron el post que llegó a 13 mil "likes".

"Bellisimaaaa", "Bella como siempre Myri", "Hermosa", "Muy bonito color" y "Lindo cabello", fueron algunos de los comentarios que recibió la artista chilena en su Instagram.

"Sentirás mi amor"





Hace pocas semanas, Myriam Hernández estrenó un nuevo single: "Sentirás mi amor". La versión en español de la canción “Make you feel my love”, cuya versión más popular es la que realizó Adele en el año 2008 y que la cantante Rosana popularizó también al español.

El éxito ya está disponible para escucharlo en todas las plataformas digitales de la artista. El arreglo fue realizado por su director musical; Cristobal Platz y la grabacion, mezcla y guitarra electrica de su hijo Jorge Saint Jean.

“Make you feel my love”, es una de las baladas más importantes de la música. Fue escrita por Bob Dylan e incluida en su trigésimo álbum de estudio, “Time Out of Mind” de 1997.