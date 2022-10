Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo de los chilenos DrefQuila, Shirel, además de la estadounidense Becky G y el argentino Trueno, entre otros.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

DrefQuila - Willy Ronka

A DrefQuila le gusta discutir sobre sus creaciones y cada decisión que toma es muy pensada. Acerca de su nuevo single él dice: "creo que fue como desempolvar el trap y hacer lo que siempre he sabido hacer. Por el hecho de venir del rap este es el estilo que se me da más natural, pero en realidad yo me siento cómodo en todos los estilos. Eso sí, en el trap encuentro algo más punk, con más intensidad, que permite resaltar más la lírica".

Becky G feat. Dáviles De Novelda - Amantes

Becky G ha lanzado el video musical de su nueva canción AMANTES con Dáviles De Novelda. El videoclip muestra su primera actuación en vivo de la canción con Dáviles durante su reciente serie de shows en España este otoño. El vídeo también incluye viñetas de imágenes de su tiempo en España el mes pasado, incluyendo lugares especiales como el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Casa Alberto, el Corral de la Morería, entre otros.

Trueno feat. Tiago PZK - HOOD (Remix)

Una balada en la que el rapero argentino juega con la idea de ver su barrio natal como un amor, Trueno muestra un lado mucho más suave y vulnerable de él en el remix para "HOOD" mientras pone sobre la mesa sus caleidoscópicas habilidades para adaptarse y prosperar en cualquier género musical. Cantando el contagioso coro: "Si vuelvo para el hood está mi name, pero si no estás tú no me hace bien", y acompañado por la dinámica y cautivadora vocalización de Tiago PZK, esta nueva rendición de "HOOD" seguirá demostrando por qué Trueno es la voz de la juventud en la región, consolidando aún más su creciente estatus como uno de los artistas emergentes más populares de Latinoamérica. El tema fue producido por sus colaboradores de siempre, Santiago Ruiz y Brian Taylor.

Tracy McGrandy feat. Loyaltty, Aqua VS y Vania Joplin - Natural

Para este proyecto, Tracy invitó a Loyaltty, Aqua VS y Vania Joplin reconocidos cantantes de la escena nacional, cuyas carreras están dando mucho de qué hablar. La versatilidad y el gran talento del también conocido como "El menor de las mayores" respaldan muy bien este junte y deja en claro que con este "retorno" a los lanzamientos su carrera viene recargada de nuevos ritmos y acorde a las tendencias que marcan en la actualidad.

Shirel - Scarlett O'Hara

Es una historia sobre volver a levantarse, donde luego de pasar por malos momentos nos damos cuenta de qué estamos hechos realmente. "Esta canción es una historia de resiliencia. Como pasar por momentos oscuros es el camino para encontrarse con una versión más fuerte de uno mismo, transformándose en, como dice la canción, la más mala y la que usa las joyas mas caras", apunta la cantante.

Handa - Alcohol

Es un tema de empoderamiento femenino que toma lugar en el ámbito emocional de una relación amorosa. El sencillo pone a prueba la capacidad mental de la mujer para poner de lado los sentimientos e iniciar una relación fría, casual y sin ataduras con su ex novio, como consecuencia del sufrimiento y las cicatrices emocionales generadas.