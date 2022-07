Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Harry Styles, David Bisbal, Pablo Alborán, Ráfaga, Ellie Goulding, Demi Lovato, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Harry Styles - Late Night Talking

Late Night Talking es la continuación de su single principal As It Was, que continúa rompiendo récords en todo el mundo y es, una vez más, #1 en la lista Billboard Hot 100 por semana nro 9. Ambas canciones están incluidas en el aclamado álbum Harry's House de Harry, aclamado por la crítica y certificado platino, que ya está disponible en formato físico y digital.

Ellie Goulding - Easy Lover

La artista británica explicó que "escribí Easy lover in LA con Julia Michaels después de conversaciones sobre la vieja historia de enamorarse de alguien genial y hermoso sabiendo que nunca sentirán lo mismo. Se trata de volver a la misma persona peligrosa para sentirte vivo cuando sabes que ha lastimado a personas una y otra vez antes que tú. Que el legendario Greg Kurstin produzca cualquier canción mía es siempre un sueño hecho realidad".

Ráfaga - Como le gusta

Una fiesta clandestina en una vieja casona de San Telmo donde RAFAGA está dando un show explosivo, con el público encendido, pero la presencia de una mujer misteriosa e inmutable hipnotiza a todos buscando un solo objetivo beber y pasarla bien. Como le gusta cuenta por primera vez con Ariel Puchetta en la piel de compositor para que sigamos con las palmas y la fiesta interminable de RA-FA-GA.

David Bisbal - Tú Me Delatas

Tú Me Delatas es una declaración de intenciones cargada de amor y pasión. Con un sonido pop y un sinfín de matices agudos que se diluyen en los giros vocales de David Bisbal. Un viaje, sin maletas ni pasajes, por una de las mayores fuentes de inspiración del artista almeriense: el amor.

Pablo Alborán - Carretera y Manta

"Carretera y Manta habla de la suerte de tener unos amigos que te ayudan a superar malos momentos, convirtiéndolos en buenos en un solo giro. Hay que celebrar lo afortunados que somos. Es una canción producida por mi desde casa. La escribí un 11 de mayo a las 21:21 horas (las notas de voz de mi móvil marcan esa hora) y recuerdo crear ese beat con mi caja de ritmos. En mi cabeza estaba buscar la frescura de la música disco de los 80 y combinarla con la música actual. La melodía del drop de este nuevo tema (las trompetas con sintetizadores) es de una canción que escribi con 12 años y siempre quise volver a utilizarla. Eran unos días bonitos porque se acercaba mi cumpleaños y en esa fecha siempre estoy feliz porque consigo juntar a mis amigos y familia; eso me ayuda a recordar la suerte que tenemos", cuenta el artista sobre su lanzamiento.

Demi Lovato - Substance

"Estoy muy emocionada de compartir otra muestra de lo que está reservado para este álbum. Todos podemos relacionarnos con la búsqueda de algo más en la vida, y quiero que esta canción te haga sentir que te lo estás pasando muy bien mientras lo haces", dice Demi.

Cómo Asesinar a Felipes - III Figura

En concordancia con su camaleónico currículum, el quinteto de Santiago de Chile encuentra el equilibrio del trabajo en una pirámide trigonal imaginaria en la cual cada pilar corporiza un elemento propio de su sonido: lo orquestal, lo electrónico y lo orgánico; o lo que sin sutileza se traduce en la búsqueda de caminos alternativos para analizar una misma idea. Una tricotomía en la que se aprecia esa voluntad de seguir creando sin fronteras preestablecidas, en este caso despreciando el dominio cultural de lo bipartito y enfrentando la polarización.