Mr. Bungle anuncia lanzamiento de disco y Blu Ray con show en vivo

Mr. Bungle sigue dando que hablar después de la reunión con que sorprendieron al mundo el año pasado. Ahora acaban de confirmar que lanzarán un disco y un Blu Ray con el registro en vivo del espectáculo que ofrecieron el año pasado por streaming en la víspera de Halloween.

El evento The Night They Came Home se lanzó oficialmente vía streaming, pero ahora será editado como otro más de los créditos discográficos de la banda.

En la oportunidad, la banda nacida en el norte de California interpretó las canciones de su recién estrenado álbum, The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo, la grabación oficial de lo que hasta ahora había sido solo un demo del grupo.

El registro también incluye material tras bambalinas, intercalando la actuación con imágenes en camarines, cameos sorpresa y algunos covers inesperados; material de cerca de dos horas de duración con fecha de lanzamiento para el 11 de junio a través de Ipecac Recordings.

The Night They Came Home fue dirigida por Jack Bennett, estará disponible en CD, Blu-ray, CD + DVD, VHS y en formato digital.

La parte en CD cuenta con audio remasterizado, mientras que la película cuenta con la actuación de Mr. Bungle, el set de apertura de Neil Hamburger, tres videos musicales oficiales ("Raping Your Mind", "Eracist" y "Sudden Death").

Este es el tracklist de The Night They Came Home:

Won't You Be My Neighbor (Fred Rogers cover)

Anarchy Up Your Anus

Raping Your Mind

Bungle Grind

Methematics

Hell Awaits/Summer Breeze (SLAYER/SEALS & CROFT medley/cover)

Eracist

World Up My Ass (CIRCLE JERKS cover)

Glutton For Punishment

Hypocrites/Habla Español O Muere (S.O.D. cover)

Spreading The Thighs Of Death

Loss For Words

Sudden Death

Loss Of Control (VAN HALEN cover)