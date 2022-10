Mötley Crüe y Def Leppard han concretado una serie de exitosos shows a través de Estados Unidos, con estadios llenos y desatando la locura entre sus fanáticos. Por eso, ahora piensan llevar esta gira conjunta al siguiente nivel, con The World Tour.

"Lo pasamos increíblemente bien tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano y realmente no podemos esperar a llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. Crüeheads en América Latina y Europa: ¡Prepárense! Vamos por ustedes y no podemos esperar a verlos a todos de nuevo por ahí el año que viene!", indicaron desde Mötley Crüe.

La gira mundial comienza el sábado 18 de febrero de 2023 en el Foro Sol de Ciudad de México e incluye paradas en toda América Latina antes de dirigirse a Europa en mayo de 2023.

En tanto, habrá nuevos conciertos para 2023 se anunciarán próximamente.

Mötley Crüe y Def Leppard en Chile | Fechas, recintos y horarios del show

En Chile, Mötley Crüe y Def Leppard se presentarán con The World Tour el 3 de marzo de 2023 en el Estadio Bicentenario La Florida.

Mötley Crüe y Def Leppard en Chile | Entradas para el concierto

La venta general de entradas comienza el jueves 27 de octubre, a las 11:00 horas. Los valores irán de los $64.075 a los $233.000.

En tanto, habrá una preventa que contará con un 20% de descuento, a partir de este martes 25 de octubre a las 11:00 horas y será exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia.