Monstruos en la década del 50': HBO lanza trailer de la nueva serie de J.J Abrams y el director de "Get out"

Una nueva serie original de HBO ha sido anunciada tras el estreno del trailer de "Lovecraft Country", lo nuevo de J.J. Abrams y Jordan Peele y que trae una trama bastante novedosa, mezclando el género de terror y ciencia ficción, con el drama y el racismo en Estados Unidos.

Eso es lo que presenta esta nueva producción y que está inspirada en la novela homónima de fantasía y terror y del escritor Matt Ruff.

Ambientada en Chicago en 1954, la serie mostrará los problemas raciales en Norteamérica en una ciduad llamada Lovecraft Country, donde los personajes también vivirán situaciones paranormales.

El misterio y el aporte de estos dos directores en la producción causan gran expectación en esta nueva serie de HBO. (Foto: Captura Trailer)

Con trama y por las imágenes del trailer, se muestra sin duda el sello de J.J. Abrams y Jordan Peele, ambos reconocidos directores y que producen esta serie.

Mientras Abrams es conocido por sus películas de ciencia ficción como Cloverfield, Star Trek y la nueva saga de Star Wars, también suma éxitos de acción como Misión Imposible 3 o la recordada serie Lost.

Similar a esta última tendrá su aporte Jordan Peele, que ha dado que hablar por sus dos películas del género terror y que involucra también temáticas raciales, como "Us" y la aclamada "Get Out", con la que ganó un Oscar a mejor guión original.

En esa misma línea se espera que "Lovecraft Country" logre éxito por su trama de la mano de estos dos productores, además de las series originales de HBO que han sido inmensamente premiadas, como Game of Thrones, Westworld, Chernobyl, True Detective y Big Little Lies, entre muchas otras.

Revisa el trailer a continuación: