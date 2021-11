Mónica Rincón se sumó a los múltiples rostros públicos que salieron a repudiar los dichos del diputado electo Johannes Kaiser, quien no sólo describió a los inmigrantes como violadores, sino que también puso en duda el derecho a voto de las mujeres.

En el polémico registro, Kaiser comenta "las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea".

Ante este video, Ricón manifestó: "Vergüenza, indignación. Un diputado electo Johannes Kaiser, que 'tiene dudas' de que las mujeres votemos. Ya ni siquiera ciudadanas de 2da para él. Ni voto, ni voz?".

"Esto es machismo, violencia de género. (De pasada estigmatiza a inmigrantes con idea de inmigrantes= violadores)", lanzó luego Mónica en su crítica.

Mónica Rincón: ¿La periodista condenó por segunda vez al diputado electo Johannes Kaiser?

Más tarde, la periodista de CNN se dio cuenta del episodio que vivió su compañera de conglomerado en Contigo en la Mañana.

En ese momento, Monserrat Álvarez arremetió contra Kaiser cuando explicó en el matinal que el viral había sido un sarcasmo, indicando: "Su argumentación para explicar por qué esto fue un sarcasmo, yo la verdad es que no la entiendo".

"Yo veo que usted no entiende los sarcasmos, yo lo sé", replicó Kaiser.

Disgustada por la forma, Monserrat le advierte "yo no quiero ponerme así, pero de verdad no entiendo por qué me trata así (...) Ya le digo, yo soy mucho más tonta que Julio, entonces no entiendo, explíqueme".

"Lo que pasa es que usted hace como que no entiende, pero tiene una agenda política propia", postuló Kaiser, para recibir de vuelta una negativa de la periodista.

"Si me tontea, eso es descalificar al adversario de una forma súper vil", remató Álvarez.

Tras esto, Mónica Rincón volvió al ataque, recalcando que "el chiste se cuenta solo: dice que no es machista y ningunea y maltrata a Monserrat Álvarez".

"Lo que hizo dice mucho de él y nada de Monserrat. Un abrazo colega", remató.