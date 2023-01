Mon Laferte se convirtió en el gran número de la primera jornada del Festival de Olmué 2023, la gente se plegó con su propuesta de corte folklórico y se llevó cientos de elogios de parte de sus fans.

Eso sí, los fanáticos más radicales de la chilena siguen sin perdonar a Jaime Coloma, y ésta fue otra oportunidad para desatar un descomunal trolleo masivo contra el crítico de arte y ex jurado de Rojo Fama Contra Fama.

¿No hay perdón para Jaime Coloma?

Al parecer no, porque adentrados en el espectáculo que la artista nacional ofreció en conjunto con la banda mexicana Mujeres del Viento Florido, el clip en que se ve la fuerte discusión de la entonces Monserrat Bustamante con Coloma en el jurado del programa de talentos que se emitió en TVN entre 2003 y 2007.

"Un defecto que tienes a menudo y que creo que tienes que reforzar es que la interpretación, no es que sea exagerada, pero es poco sentida", le espetó el juez.

Entonces, Bustamante arremete con todo: "O sea que entregarme es malo, es exagerado. Sabes que yo me entrego en el escenario increíble, me entrego con todo el corazón".

Coloma se molesta ante la actitud de la participante y le comenta irónicamente: "estoy hablando castellano o estás entendiendo otro idioma. Yo te estoy diciendo que, justamente, que no te creí tu entrega en el escenario".

Ella no se deja vencer, porque le retruca: "No estoy conforme, siempre me ponen bajas notas. Yo no comprendo, me veo y me encuentro muy bien".

Un indignado Coloma le responde muy picado: "qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica, Monserrat, porque vas a llegar muy lejos". Mientras que la cantante ya se había retirado y lo dejaba en el olvido.

Ahora, en 2023, los seguidores de Mon Laferte no perdieron la oportunidad de recordar lo equivocado que estaba Coloma en ese momento. Que la joven que le contestó y que parecía no tener futuro por no hacer una autocrítica, ahora se convirtió en una estrella de talla mundial, que se ha ganado el reconocimiento del continente e incluso ha ganado más de un premio, incluyendo Grammys Latinos.

Los fans festinaron una vez más con la figura de Coloma mientras Mon Laferte estaba sobre el escenario del Patagual, en una velada en la que otra vez salió airosa: