El regreso de Los Minions a la gran pantalla está cada vez más cerca con la esperada secuela "Minions: The Rise of Gru", en donde los populares personajes protagonizarán una nueva y divertida aventura.

Nace un Villano (The Rise of Gru) es la quinta película derivada de Mi Villano Favorito (Despicable Me y la segunda que tiene a los Minions como protagonistas.

La trama de la precuela se sitúa a principios de la década de 1970, en donde un pre adolescente Gru, de 12 años, es un gran fanático de The Vicious 6, un poderoso grupo de supervillanos populares y conocidos en todo el mundo.

Gru quiere llegar a tener el estatus de V6 y convertirse en reconocido villano, sin embargo, sus planes por unirse no salen como planea y tras ser humillado por sus héroes, el pequeño villano decide vengarse y robarles una piedra preciosa y poderosa que tienen en su poder.

Pero como era de esperarse, nada sale como lo planea y Otto, el nuevo integrante del grupo, pierde el botín que había logrado obtener. Lo que lo pondrá en la mira del gran grupo de villanos.

The Rise of Gru está dirigida por Kyle Balda, quien también dirigió Despicable Me 3 y Minions, además de Brad Ableson y Jonathan del Val, quienes son codirectores.





¿Cuándo se estrena Minions 2 en cines?

La película llegará a los cines nacionales el próximo 30 de junio. Revisa el tráiler a continuación.