Las vacaciones de invierno tienen un tremendo panorama para toda la familia, ya que Minions 2: Nace un Villano se estrenó en Chile este jueves 30 de junio y ya está en cartelera.

Grandes y chicos podrán ir a las salas de cine y disfrutar del regreso de los Minions y también de Gru, que en esta cinta podemos ver su inicio en el mundo de la villanía a su corta edad.

Con nuevos rivales por delante y una increíble aventura que tendrá a los secuaces del pequeño villano ayudándole a llegar al malhumorado hombre que conocimos en la trilogía de Mi Villano Favorito.

Pero para quienes piensen ir a ver la película o bien estén en la sala del cine, muchos se preguntan si al igual como es moda en las películas de Marvel Studios, existe una escena post-créditos que obligue a la gente a quedarse al final de la película para ver si hay alguna sorpresa.

¿Tiene escena post-créditos Minions 2? ¿Cuántas son?

Al terminar la película de los Minions 2, existe una escena post-créditos. Esta se posiciona casi de inmediato al finalizar la película, por lo que no tienes que quedarte hasta que finalicen los créditos.

¡Atención! A continuación hay spoilers de Minions 2. Si no la has visto y no quieres enterarte, no sigas leyendo.

¿De qué se trata la escena post-créditos de los Minions 2: Nace un Villano?

La escena post-créditos tiene al pequeño Gru nuevamente en la tienda de discos de criminales. Aquí habla con el dueño, un joven Doctor Nefario y le pide que se una a su equipo para ser un villano.

Claro que Nefario justo se estaba retirando, pero tanto Gru como sus amigos los Minions le pusieron una tierna cara para convencerlo de unírseles, tal como vemos varios años después en la película Mi Villano Favorito.

Al final, Nefario le muestra a Gru su último invento: una autonave que años después se convertirá en el Gru-Móvil.