Cada vez queda menos para reencontrarse con los Minions en la gran pantalla, los queridos personajes regresarán con la secuela "Minions: The Rise of Gru", en donde se embarcan en una nueva misión, la cual llega a los cines nacionales el próximo 30 de junio.

Nace un villano, también conocida como Minions 2, es la segunda saga en solitario de los Minions y la quinta película derivada deMi Villano Favorito (Despicable Me).

The Rise of Gru está dirigida por Kyle Balda, quien también dirigió Despicable Me 3 y Minions, además de Brad Ableson y Jonathan del Val, quienes son codirectores.

Steve Carrell es la voz de Gru, Jean-Claude Van Damme da vida a Jean Clawed, Julie Andrews es Marlena Gry y Taraji P Henson es Belle Bottom,

¿De qué trata Minions 2?

La trama de la precuela se desarrolla a principios de la década de 1970, en donde Gru, de 12 años, es una fan de The Vicious 6, un poderoso grupo de supervillanos populares en todo el mundo.

Por lo que el joven Gru decide con ayuda de los Minions diseñar un plan para convertirse en un reconocido villano. Para ello, roba una piedra preciosa de la pandilla. Lamentablemente para él, mientras celebraba su triunfo se da cuenta que Otto, el nuevo integrante de los Minions perdió el botín, por lo que deberá luchar por restaurar su imagen de villano.

