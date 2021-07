Miguelito se sincera sobre su difícil infancia

El nuevo capítulo de Podemos Hablar reunió a conocidos ex integrantes del histórico programa de humor “Morandé con Compañía”, entre esos Hans Malpartida, mejor conocido como "Miguelito", quien conversó sobre los difíciles momentos que le tocó vivir en su infancia.

Entre los invitados se encontraban María José Campos (Porotito Verde) , Francisca Signa (Blanquita, Ernesto Belloni y Beto Espinoza.

Miguelito, señaló que en Perú vivió una niñez muy complicada. “Yo a los 11 años recién conocí la electricidad, la tele (…) yo era mucho más pequeño, imagínense yo a los 18 años calzaba 16, 18, más o menos”, señaló.

Comentó que además era víctima de burlas. “Antes no existía la palabra bullying, pero sí, igual te molestaban (...) Eso mismo te crea inseguridad, yo me preguntaba por qué mis compañeros crecen y yo no. Bueno, mi tío hizo lo imposible para que yo creciera”.

El comediante señaló que todo comenzó a mejorar cuando llegó a trabajar a nuestro país y se encontró con empresarios del ambiente circense. “A los Maluenda, a los del Golden Circus, los Aguirre y, ellos me propusieron pega cuando estaba aquí y me dicen quédate”,.

Sobre su llegada a la televisión, el comediante indicó: “Para mí trabajar en tv, es como cualquier trabajo”, admitió.