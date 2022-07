El actor no se guardó nada y apenas le dieron la posibilidad y se volcó a cuestionar a la estrella de Top Gun.

Es sabido que Mickey Rourke no tiene problemas en agarrarse con otras figuras hollywoodenses, y ya ha tenido varias andanzas. El asunto es que ahora se lanzó contra el mega exitoso Tom Cruise, quien a sus 60 años aún saborea el éxito de la mano de la mano de franquicias como Top Gun o Misión Imposible.

A los 69 años, Rourke es conocido por su perfil rudo y deslenguado en la industria cinematográfica. Aunque recientemente no ha figurado en entregas de mayor popularidad, es conocido por películas como Iron Man 2, Sin City, The Wrestler o Angel Heart.

Se dispuso a participar en el programa de Pierce Morgan, donde figuró como invitado. En ese momento se le consultó por el éxito Top Gun: Maverick y su favorable camino para convertirse en la película más taquillera del año, a propósito de los 1.185 millones que ya alcanza en la taquilla.

Mickey Rourke | ¿Qué dijo el actor sobre la estrella de Top Gun, Tom Cruise?

Y Rourke, claro, no se anda con rodeos y disparó sin filtro contra Cruise apenas le dieron el pie para concretar su arremetida.

Mickey aseguró que "eso no significa una mier** para mí, el tipo (Cruise) lleva 35 años haciendo el mismo papel. No puedo respetar eso".

"No me importa el dinero o el poder. Me importan los tipos que se esfuerzan en sus carreras de actuación", postuló el artista

De hecho, puso sobre la mesa a referentes como Al Pacino, Marlon Brando y Richard Harris entre sus referentes.

El intérprete de 69 años remató su intervención recalcando que Tom Cruise "en mi mundo, es irrelevante".

Rourke se ha caracterizado por crear pleitos en el mundo del cine. Hace un tiempo disparó cuestionamientos contra su ex compañero de elenco en Angel Heart, Robert de Niro, mientras que también ha criticado a Marvel en más de una ocasión, incluso a pesar de que fue parte de la secuela de Iron Man.