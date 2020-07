"Te estoy hablando a ti, maldito llorón": Mickey Rourke dispara contra Robert de Niro

Mickey Rourke sacó la artillería pesada para lanzarse contra Robert de Niro, por medio de un extenso mensaje en el que lo fustigó por supuestamente dejarlo fuera de la producción de la alabada película de Martin Scorsese "The Irishman".

Rourke previamente en una entrevista había manifestado que "Martin (Scorsese) quería reunirse conmigo para hablar de una película con Al Pacino, Joe Pesci y Robert de Niro, pero la persona de casting le dijo a mi representante que De Niro había dicho que se negaba a trabajar conmigo".

Sin embargo, fueron los mismos representantes de De Niro quienes salieron al paso de estas declaraciones, para recalcar que Rourke nunca estuvo contemplado para ser parte de la producción de Netflix y que ni siquiera fue una consideración para el casting.

La publicación que le dedicó Mickey Rouke a Robert De Niro.

Es por eso que un furioso Rourke irrumpió en su cuenta de Instagram para dejar caer la bomba sobre De Niro: "Hola Robert De Niro. Eso es, te estoy hablando a ti, maldito llorón. Un amigo me dijo recientemente que hace unos meses te citaron diciendo a los periódicos 'Mickey Rourke es un mentiroso, está diciendo mentiras todo el tiempo'".

"Eres la primera persona que me ha llamado mentiroso y lo has hecho en un periódico", recalcó.

La esticada que remató la declaració, que ahora ya fue borrada de su cuenta, amenazó: "déjame decirte algo, idiota: cuando te vea, te juro por Dios, por mi abuela, por mi hermano y todos mis perros, te voy a poner en evidencia cien por ciento".

La pugna entre Rouke y De Niro no es nueva. A fines de los ochentas, protagonizaron juntos "Angel Heart", la película que iniciaría todo. "Cuando estaba estudiando para ser actor, lo admiraba, como a Marlon Brando y Al Pacino. Unos cinco minutos después de presentarme, De Niro se acerca y me dice: 'Creo que es mejor que no hablemos ni nada'. Hirió mis sentimientos porque lo admiraba", afirmó Rourke.