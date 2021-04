Así fue estreno de "Mi Barrio": Nuevo espacio de humor debutó liderando en sintonía

El sábado por la noche se estrenó finalmente "Mi Barrio" programa sucesor de Morandé con Compañía, conducido por Fernando Godoy y que cuenta con la participación de gran parte del elenco del extinto programa.

El espacio de humor cuenta con distintos sketch que tocan temas de la contingencia nacional e internacional, siempre desde la vereda del humor, así como también reveló grandes secretos en torno a un querido personaje: Miguelito.

En el segmento Miguelito y su madre Paola, reciben un invitado en su hogar Ángel (Carlos Díaz), quien resultó ser nada más ni nada menos que el verdadero padre de Miguelito.

Antes de la revelación, Paola le preguntó a Ángel si recuerda los momentos que pasaron juntos hace 10 diez años, luego de terminar la enseñanza media en donde se encontraron en un reunión de ex alumnos. "Obviamente me acuerdo si fue la mejor noche de mi vida", señaló el personaje interpretado por el ex villano de Verdades Ocultas.

"Si tu sacai la cuenta, han pasado 10 años... ", indica Paola a un confundido Ángel que parece no entender la situación, a lo que llega Miguelito y señala "pucha mamá no me haga ordenar la pieza, recuerda que tengo tan sólo 10 años". dejando en shock al padre del personaje.

Otro de los espacios que llamó la atención fue la imitación al ministro de salud Enrique Paris y la subsecretaria Paula Daza, en donde la autoridad de salud caracterizado por Fernando Godoy entrega el reporte diario junto a una Doctora visiblemente cansada. "Despierta", le señala.

Sin embargo, no estuvieron exentos de controversia, la imitación al grupo de K-Pop BTS, generó molestia en redes sociales quienes aseñalaban que el sketch había sido xenófobo y racista.

El programa promedió 15.7 puntos de rating y varios peak de 18 entre las 22:15 y las 23:51 de la noche, frente a 13 de CHV, 8.8 de Canal 13, 1.2 La Red y 5.8 de TVN en el mismo horario.