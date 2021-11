En medio de un evento que se realizó en la ciudad de Londres, el destacado actor Mel Gibson dio a conocer que prontamente dirigirá una nueva película del director Richard Donner.

Cabe recordar que el mencionado director murió el pasado 5 de julio del presente año, a los 91 años, por lo que no pudo continuar con sus planes de llevar a cabo su próxima producción.

Hablamos de 'Arma Letal 5', la que había sido anunciada hace un par de años pero había quedado estancada. El propio Gibson manifestó que recibió una solicitud de Donner de hacerse cargo de la película en caso de su muerte.

“Estaba desarrollando el guión y lo hizo bastante bien. Y me dijo un día: 'Escucha niño, si estiro la pata, tu la harás'. Y yo dije: 'Cállate' ”... “Pero el terminó fallecienco y me pidió que lo hiciera y, en ese momento, no dije nada. Se lo dijo a su esposa, al estudio y al productor. Así que yo estaré dirigiendo la quinta entrega".