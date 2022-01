Ya han pasado casi 15 años desde que se acabó Mekano, pero sus responsables tienen fe en que el programa juvenil podría retornar a las pantallas. Álex Hernández y José Miguel Viñuela no descartan la posibilidad, por eso volvieron a recalcar su fe en ello.

En conversación con LUN, ambas figuras analizaron el escenario ante un inminente regreso, sus implicancias y los cambios culturales del país.

Hernández de hecho aseguró que "hemos hablado de trabajar juntos de nuevo muchas veces con Viñuela. Siempre lo hemos pasado bien haciéndolo. Realizar algo como Mekano, perfectamente se podría volver a hacer".

La respuesta del también ex director del Festival de Viña del Mar ante la consulta sobre si el programa se podría hacer de nuevo es tajante: "Claro que sí".

"Es un formato que tiene diversidad, humor, música, que ha traspasado el tiempo. que

tiene rostros muy queridos. Yo he quedado sorprendido de los seguidores que tienen los ex rostros del programa, quienes se han ido man teniendo en los medios y les va bien en Instagram", resaltó el realizador.

Además, "ellos ponen videos y canciones del programa y les va súper. Además, las visitas en YouTube de segmentos en el programa son muy populares también".

¿En qué parada está José Miguel Viñuela ante un posible retorno de Mekano?

"Yo me pregunto ¿por qué no podríamos volver a hacer Mekano?", se cuestiona el ex rostro de Mega, en conversación con el mismo periódico. "Creo que sí se podría hacer, tenemos que dejar de ser tan graves y aprendernos a reír de nosotros mismos".

"Eso es súper importante. Yo creo que sí se podría hacer, obviamente habría que adaptarse a ciertos elementos de ahora, pero los concursos, los bailes, el humor, todo eso se podría

hacer perfectamente", resaltó el animador que hoy se mantiene vigente con su programa de Instagram, Desde mi cocina junto a la Nené.

Por otro lado, Viñuela también evaluó el escenario televisivo actual: "siento que falta alegría. Siento que los que están haciendo algo alegre son Pancho (Saavedra) con (Jorge) Zabaleta, que además son un ejemplo de cómo un programa digital (Socios de la parrilla) saltó a la TV abierta. Y ese tipo de programas son muy entretenidos".

"Siento que faltan espacios para eso. Y si a eso se le agrega baile, música, humor, etcétera, creo que podría funcionar", sentenció.