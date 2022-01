El ex rostro de Mega salió al paso de una publicación que se vitalizó en las últimas horas.

Esta semana José Miguel Viñuela demostró su interés por revivir Mekano, pero a la par con su entusiasmo tuvo que lidiar con un nuevo escándalo que se vitalizó en redes sociales. De hecho, salió a pulverizar todo tipo de especulaciones.

La polémica se detonó luego de que se esparciera en redes sociales una captura de pantalla que mostraba un diálogo privado con Viñuela. Allí, el animador establecía el supuesto cobro por hacer publicaciones en sus perfiles.

"Post $1.000.000. Historia $800.000", se lee en el pantallazo de la discordia.

Entonces, el emblemático rostro de Mekano comentó a llenarse de crítica por aquellos altos montos, por lo que decidió salir a aclarar el asunto en su propio perfil de Instagram.

José Miguel Viñuela: ¿Qué dijo el ex rostro de Mega sobre los millonarios cobros por publicidad?

José Miguel se plantó frente a la cámara y se dispuso a explicar lo que ocurría, además de cómo funcionaba para él el tema de ayudar a las pymes.

"Quiero aclarar un punto que me están escribiendo todos que yo cobro por hacerle publicidad a las pymes... cero", partió indicando Viñuela.

Eso, para después comentar que "esto es así: ¿Ustedes quieren que yo le haga publicidad a las pymes? me etiquetan internamente y yo los subo".

"Siempre he apoyado a las pymes hace más de tres años con un hashtag que dice #YoApoyoalasPymes", recalcó.

"Es más, tenemos la sección El café de las pymes en el programa con la Nené, y hoy día en especial, que la Nené no se siente muy bien pero vamos a hacer el programa igual, vamos a darle cabida también a la gente para que promocione sus pymes, así que no cobro, no cobro ningún peso, etiquétenme y yo los ayudo, yo los subo".

El remate, para que todos sus seguidores quedaran tranquilos, vino con un "no crean tanta huea".