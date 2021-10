El drama no para al otro lado de la cordillera, porque el festín que se están dando con la polémica teleserie entre Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi sigue entregando antecedentes, porque ahora se acaba de revelar el contenido de un supuesto mensaje que el futbolista le envió a la actriz con palabras no menores.

La polémica continúa y a pesar de que Icardi se ha dedicado a compartir en Instagram una serie de fotos junto con su esposa, los mensajes privados con indirectas de los protagonistas de toda la controversia siguen dando de qué hablar ahora que salieron a La Luz.

El periodista y conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito, expuso la conversación que tuvo Suárez, la ex pareja del chileno Benjamín Vicuña, con su círculo de personas cercanas para explicar su breve relación con el futbolista casado.

"Efectivamente Icardi comenzó con los likes y fueguitos (por Instagram)", contó De Brito.

El asunto es que "cuando empezaron a hablar, lo primero que (Icardi) le dijo es 'eres la mujer de mi sueños, mi ídola, te veo desde chiquito'".

Fue entonces que le lanzó la artillería pesada en materia de confesiones sobre su vida privada.

De acuerdo con el rostro televisivo, Icardi le "empezó a contar que estaba en crisis con Wanda (...) Y en un momento le dijo 'me quiero separar de Wanda, pero Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja'".

"Le contó qué tipo de discusiones tenía con Wanda y le dijo, textual, 'la dejé de querer, la veo como hermana o como madre'", detalló De Brito sobre la bomba del futbolista.