La teleserie no acabará nunca: Wanda Nara acaba de reaccionar ante la "carta" publicada por China Suárez para referirse a la polémica de la semana, que incluye a ambas en un supuesto triángulo amoroso con el jugador del Paris Saint-Germain Mauro Icardi.

Fue la actriz la reavivó los fuegos esta jornada, luego de que en sus historias publicó un extenso mensaje en el que postuló que "me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos".

"Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, yo no alenté, y no provoqué. Tener que contar eso habla de la poca privacidad que tenemos las mujeres", puntualizó también.

Poco después de la revelación del gigantesco mensaje compartido por la actriz, vino la reacción de Nara, quien no sólo sacó artillería pesada, sino que a todo el batallón para exponer su posición actual.

"De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida", lanzó Wanda sin mayor filtro.

El mensaje llegó de la mano de un collage de imágenes que reúne una colección de "fotos de los últimos 3 meses que fueron publicadas", según recalcó ella misma.