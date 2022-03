Mauricio Pinilla está convertido en toda una nueva figura de la televisión y ha ido creciendo con el tiempo. Por lo mismo, ahora hasta ha osado postular para animar el Festival de Viña del Mar.

En conversación con RedGol desde Brasil, el ex futbolista evaluó su actual desempeño en televisión, resaltando que "se me dio la posibilidad de entrar a trabajar en deportes. Se me propuso este tema de Zona de Encuentro junto a Karen Doggenweiler y dije 'bueno, no voy con cualquier persona. Voy con la mejor, la número 1, con la Karen'".

"Me aventuré, empecé y me encantó el trabajo en terreno, la conexión con la gente, ir a lugares más ínfimos a veces de Chile, de Santiago lugares que son desconocidos y poder interactuar con la gente, conocer sus historias".

"La verdad es que eso me encantó, me llenó el corazón y estoy feliz realizando el Zona de Encuentro. Y ahora con El Buen Finde, un matinal. Imagínate, estoy feliz. Creo que la evolución ha sido súper rápida, no te lo voy a negar", advirtió.

Eso sí, reconocido que "el año pasado me saqué la cresta, un año durísimo, con grabaciones eternas, durmiendo muy poco. Pero sabía que iba a ser así, pero quería hacer un servicio militar para poder hacer otras cosas y descubrir para qué yo estaba preparado".

¿Mauricio Pinilla quiere animar el Festival de Viña del Mar?

Consultando por la posibilidad de convertirse en el animador del Festival de Viña del Mar, la respuesta inmediata, entusiasta y con cero timidez de Mauricio Pinilla es "¿Cuándo?".

"Obvio, ¿por qué no?", añade convencido el actual rostro de TVN. "No le tengo miedo a nada".

En medio de los rumores que apuntaban a un retorno de Rafael Araneda a la conducción del certamen, ahora Pinilla reflexiona: "Si uno trabaja en esto es como el fútbol. De repente uno llega, empieza, debuta, produce esa emoción y eso es lo que la gente ve. Como la euforia de decir 'oye, este tipo pasó del fútbol a trabajar en televisión, lo hace súper bien'".

"Pero bueno, ese es el debut, eso es lo que queda y ahora hay que empezar a mantener, a seguir mejorando, capacitándote", explicó.

Y antes de cerrar, comentó que "quiero seguir escalando. Como en todas las profesiones, uno quiere ir mejorando, ir encontrando objetivos mayores".