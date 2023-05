Un año bastante complicado ha tenido el comediante Mauricio Flores luego de que su hija Danika acabará en estado grave en el hospital a finales de marzo, Flores señaló que la joven sufrió un accidente cerebrovascular ACV que la dejó intubada y sedada por varios días.

La hija del comediante despertó en abril y durante su participación en el programa de conversación “Podemos Hablar” reveló las primeras palabras que le dijo su hija al despertar, “estaba almorzando en el centro con mi hijo menor Diego, habíamos ido a ver a la Danika en la mañana y Benjamín llama a mi hijo para decirle ‘no quise decirle a tu papá, pero trata de decirle con el mejor tino posible que la Danika despertó y está preguntando por él’“, relató. Flores tristemente comentó lo que le había dicho su hija a su esposa “¿Por qué no me dejaste morir? Yo no quiero vivir así”. “Fue una situación muy fuerte para toda la familia escuchar que ella quería esto”, comentó.

Luego de este trágico suceso familiar Mauricio Flores comentó nuevamente por sus redes sociales que su hija había sido dada de alta y que de milagro volvió a su casa.

El comediante Mauricio Flores reveló que su hija fue dada de alta del hospital

El pasado martes 16 de mayo, la hija del comediante chileno fue dada de alta luego de 50 días en la clínica, Flores comentó lo siguiente en su cuenta de Instagram junto a una foto saliendo del hospital: “Después de 50 días en la Clínica, entre UCI y UTI, pasando 4 veces por pabellón, hoy mi hija está de vuelta en casa … Gracias al Milagro concedido por el poder de la oración que ustedes con amor realizaron por mi hija y que Dios escuchó y guió al gran equipo médico para llegar hasta este resultado y que con cariño despidieron en su alta a Mi Princesa …Queda mucho camino por recorrer en su recuperación, pero estamos confiados que todo saldrá bien … Infinitas Gracias” finalizó el comediante.