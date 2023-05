“¿Por qué no me dejaste morir?”: Mauricio Flores revela las palabras de su hija tras despertar

Mauricio Flores estuvo presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar en donde entregó detalles sobre el estado de salud de su hija Danika, quien sufrió un ACV durante el mes de marzo y pasó 25 días en coma.

La joven despertó recientemente y el humorista reveló cómo fue todo el difícil proceso que vivió su familia ante el estado de salud de su hija.

Flores señaló que su hija estudia para convertirse en matrona y que debido a su conocimiento médico, se dio cuenta de que estaba sufriendo un infarto cerebral vascular, por lo que le dijo a su pareja que la lleve inmediatamente al hospital.

El comediante agradeció la pronta acción de su yerno, quien la llevó inmediatamente al recinto hospitalario más cercano.

“Mi hija empezó con convulsiones en la casa, en el auto y luego en la clínica", agregando que Benjamín (pareja de su hija), la llevó rápidamente en donde se demoró 7 minutos en un trayecto de 25 hasta la Clínica Alemana de Chicureo.

"Si no hubiera sido por la pronta reacción de Benjamín, la historia hubiera sido diferente”, expresó.

El momento en que se entera

Mauricio señaló que fue durante un lunes que recibió una llamada que le cayó como "un balde de agua fría". "Me llama mi hijo Danko y me dice ‘Papá vente a la clínica porque a la Danika le dio un ACV’.

"Sentí miedo de no volver a escuchar la dulzura de su voz", expresó muy emocionado.

El momento en que despierta

Mauricio reveló que ese día pasó a ver a su hija en la clínica con su hijo menor Diego y luego fue al centro a realizar algunos trámites, cuando se detuvieron para almorzar recibieron la noticia. "Benjamín llama a mi hijo para decirle ‘no quise decirle a tu papá, pero trata de decirle con el mejor tino posible que la Danika despertó y está preguntando por él’“, expresó.

"Cuando despierta mi hija, despertó rebelándose contra la situación, le dijo llorando a la mamá “¿Por qué no me dejaste morir? Yo no quiero estar así”. Luego añadió que “fue una situación muy fuerte para toda la familia, escuchar que ella quería esto”, comentó.

El comediante recalcó el apoyo de su yerno Benjamín en esos duros momentos. “Es un angelito. Cuando mi hija estaba en coma, él le dijo ‘tú sales de aquí y nosotros nos vamos a casar’; cuando despertó, él le dice 'te hice una promesa, ahora que me estás escuchando, te lo pregunto 'te quieres casar conmigo'. Danika le dijo que sí, y fue algo tan lindo. Benjamín le dio un motivo para seguir viviendo".

“La Danika es como el punto intermedio de todo, ahora están todos mis hijos unidos por su hermana”, mencionó el comediante.