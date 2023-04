Mauricio Flores entregó los primeros detalles sobre la recuperación de su hija Danika, de 25 años, quien hace algunas semanas sufrió de un ACV (Accidente Cerebro Vascular), a través de su cuenta de Instagram, el comediante compartió un video con sus seguidores en donde también agradeció las muestras de cariño,

"Como ustedes me mandaron tanto cariño, les debo una información y es que felizmente hace un par de días mi hija despertó y por eso estoy hablando aquí porque creo que al despertar ella despertó yo también", comenzó señalando en el registro,

Para luego agregar: "Vamos paso a paso, pero por lo menos está dando los primeros síntomas de poder volver, así que estamos muy contentos, muy agradecidos y espero pronto estar grabado otro video donde les pueda contar que esta pesadilla para mi hija ya terminó".

También agradeció a las personas con las que ha trabajado, las productoras y los empresarios, por comprender y suspender sus compromisos laborales debido a la situación que enfrenta su familia.

Y también se refirió a sus compañeros de escena, Paty Cofré y Gigi Martin, agradeciendo el apoyo. "No dudaron en apoyarme. Esperamos estar pronto sobre los escenarios entregando humor y además necesito trabajar porque hay que generar recursos".

En conversación con LUN, Gigi Martin, compañero de Mauricio, señaló que "para él esto ha sido super difícil y ahora estaba feliz porque su hija se había despertado. Me expresó toda su alegría por haberle tomado la mano y que ella lo hubiera reconocido a él y a su madre. Me dijo que no la había notado con secuela", expresó el humorista.