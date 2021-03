Maura Rivera comparte mensaje sobre el estado de salud de Mark González: "Tú corazón quiso ceder y te dejo venir a casa"

Hace algunos días la bailarina, Maura Rivera, anunció en redes sociales que su marido, el futbolista Mark González había sufrido un infarto agudo al miocardio.

Acerca de esos complicados momentos que vivió, la ex integrante de Rojo, señaló que en su cuenta de Instagram que "Mi amor mi compañero de vida que susto me hiciste pasar fueron noches terribles no sabes cuánto!! Es increíble como Todo puede cambiar de un momento a otro, la vida nos sorprende y nos pone pruebas, nos crea miedo, pero con fe ,fuerza y esperanza se sale de todo mal , Y así fue ... te quiero conmigo por siempre @markgonzalez11".

Ha unos días del crítico momento, la figura televisiva a utilizado nuevamente sus redes sociales para dirigirse a su pareja, el ex jugador del Liverpool. quien afortunamente se sobrepuso del díficil momento,

"Creo que ese día hice lo imposible por estar ahí ya que no era fácil, nunca había sentido tanta necesidad de abrazarte ... tu siempre con esa sonrisa, con humor, buen ánimo y preocupado por mi, a pesar de la incertidumbre, del dolor y el miedo, pero tú corazón quiso ceder y te dejo venir a casa" comenzó señalando en la publicación.

"Y así con esa cara que ambos tenemos en la foto que a penas me alcanzo para un labial, con esa cara de no dormir de tener pena de tener angustia de aferrarme al amor y a mis hijos, con esa cara donde tuve que sacar fuerzas de no se donde y hacer como que nada pasaba donde me dolía el cuerpo de puro estrés".

Finalmente Riverda agradeció el apoyo que su familia ha recibido durante los últimos días. "Quiero darle las gracias por cada mensaje por cada palabra por cada aliento. Y decirles que la vida es ahora que la disfruten y la vivan ... abrazos virtuales. buenas noche. We’re still together ,we’re still strong", concluyó .