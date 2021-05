Maura Rivera habla sobre el infarto que sufrió Mark González: "Siento que lo podía haber perdido"

En De Tú a Tú la bailarina Maura Rivera estuvo presente junto a su esposo Mark Gonzales en donde recordaron el complicado momento que vivieron hace algunos meses, en donde el ex futbolista del Liverpool sufrió una miopericarditis.

El seleccionado nacional señaló que comenzó a sentir dolores de pecho muy fuerte y que era una sensación que había sentido anteriormente, agregó que se había realizado un test de esfuerzo y que había salido bien, pero los malestares seguían.

“Esta misma sensación me vino un día domingo, y no paró más desde las 12 de la noche que me quedé dormido hasta las 4 de la mañana. Estaba con Maura. Me levanto y ella se despierta y pregunta qué pasó. Le digo ‘me voy a la clínica, me duele el pecho’”.

Señaló que fue diagnosticado con un infarto al llegar al recinto asistencial, además señaló que también “tenía una pericarditis, donde la capita del corazón se inflama y el miocardio también. Como se va inflamando, puede llegar a un punto en que pueda causar que el corazón no bombee adecuadamente y se puedan producir paros o cosas así”.

“Lo asociaron a un virus. Un virus que me atacó el corazón. Pero esta es la gran pregunta, las otras cinco o seis veces que me pasó antes, ¿eran virus también? Porque no tuve un cuadro de diarrea ni de fiebre ni de escalofríos. Me venían porque me venían. Esa es la pregunta que hoy tengo”, dijo Mark.

La ex integrante de Rojo comentó que al momento que se enteró que se trataba del corazón de su esposo sintió “Fue un proceso de angustia tan fuerte que me empezó a doler el cuerpo. Me comencé a sentir tan mal, tan débil, el estrés y todo. Hasta que pude hablar con él y me cuenta la situación. Durante todos los días me puse en todos los escenarios”, recordó Maura.

"Hasta el día que volvió, yo lo trataba como hueso santo, que no le vaya a pasar nada, no rabiar, tranquilo. Hasta que ahora está bien. Él había pasado situaciones límites con la muerte. Porque tuvo una experiencia con el fútbol. Pero no sé por qué yo tenía la sensación de que iba a estar todo bien. Esta es la primera vez que siento que lo podía haber perdido. Es la primera vez que tengo esa sensación de angustia. No sé por qué",