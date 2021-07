Masterchef Celebrity | Espectadores arremeten sin piedad contra actitudes de Camila Recabarren

Este domingo se estrenó el primer capítulo de la nueva temporada de Masterchef Celebrity y las reacciones ante el programa de Canal 13 no se hicieron esperar. Es así como llegó una lluvia de críticas sin piedad en contra de la modelo Camila Recabarren.

En la primera prueba de la competencia, divididos en pareja e identificados por colores, los participantes tuvieron que trabajar con una serie de distintas proteínas, lo que se definió por los colores de cada equipo.

Uno de los productos era trompas de cerdo, justamente la que le tocó al equipo negro, compuesto por Yamila Reyna y Camila Recabarren.

Recabarren se emocionó al borde de las lágrimas tras revelar que tiene un cerdito en su casa y le da pena tener que cocinar a uña ejemplar. "Me da cosita porque yo convivo con una chanchita. Para mi es como mi mascota", explicó.

De hecho, fue más allá, "es mi hija, mis animales son mis hijos, mi familia, mi tribu. entonces era como ver la trompita de mi chancha. Esa trompa no es de un chancho de más de un año".

"Me acuerdo de ellos y me acuerdo que los tengo solitos allá, y me dan ganas de ir", añadió.

Reyna, su compañera, no encontró nada mejor que hacer que abrazarla para consolarla al notar que estaba afectada.

Esta fue sólo una de las actitudes que molestó a los televidentes, luego se sumaron otras declaraciones y, claro, la presentación de un plato horrible. Por lo mismo, la gente se volcó a Twitter para demostrar su molestia con la ex chica reality

Estas fueron algunas de las publicaciones:

*Camila Recabarren tirando una talla*

- La periodista y el camarógrafo #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/yIO1qjT0QJ — Roberto Patricio (@RobertoPatrici0) July 26, 2021

cualquier cosa que haga la Camila Recabarren #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/plquHha0iq — Luna ☾ �� (@feershpb) July 26, 2021

Los chistes de Camila Recabarren / nosotros y el camarografo #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/7yNeLW2K6t — Matu ✨ (@ElMatuRojas) July 26, 2021

aquí viendo cómo todo el mundo descubre que la Camila Recabarren es insoportable #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/sLCFvW8Lhe — c⚡ (@_voyporahi_) July 26, 2021

La Camila Recabarren tiene las mismas vibes que la Demi Lovato #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/6lMKEfBxpH — Grace (Taylor's Version) (@0deToSeungcheol) July 26, 2021

aquí buscando el carisma que algunos dicen que tiene la camila recabarren #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/T7wmCaw1n6 — vincent (@vincentnesk) July 26, 2021

Que detestable es el personaje de camila recabarren! Espero que sea eliminada luego! #MasterChefCelebrityEstreno — John Chileno Wick (@PemtoFlores) July 26, 2021

Camila Recabarren se comió a Tatón y ahora viene a poner atados con qué comer #MasterChefCelebrity — Andre (@Andre_tuit) July 26, 2021

Díganle a Camila Recabarren que tiene casi 40 años, que los asuma, patético espectáculo de pseudo quinceañera y sus “Ehh” “Ahh” hay que tener muy poca materia gris para admirar o seguir a un personaje tan pobre.#MasterChefCelebrityEstreno — Frank Sinatra (@aigesN) July 26, 2021

La camila recabarren lleva dos intervenciones y ya no la soporto — Valu (@valuapablaza) July 26, 2021

Encuentro que la Camila Recabarren está muy sobreactuada#MasterChefCelebrityEstreno — M a g d a �� (@Magdaleivaa) July 26, 2021

La chef fernanda viendo la sopa de la camila recabarren #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/mEMHcDTHN9 — jose quiliñan cortez (@avoncito) July 26, 2021

#MasterChefCelebrityEstreno

Estoy cachando que la odiable sera la camila recabarren — Gen (@Genne2323) July 26, 2021

Yo iba por Camila Recabarren pero ya me.tiene las guindas hinchas com su supuesta paz interior

csm #MasterChefCelebrityEstreno — Monica Soto (@Mou_patagonica) July 26, 2021

Yo motivada viendo el programa , habla la Camila Recabarren automáticamente yo #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/nMiRCG1nQ7 — Ivonne (@Ivonnee__T) July 26, 2021

Camila Recabarren es la "Nacho pop" de la temporada? #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/9Hnu8NAQm0 — Acá decimos JUE. �� (@ChiloteTuitero) July 26, 2021

Tatón viendo como barren el piso con Camila Recabarren.... pic.twitter.com/k8WJxxUFE8 — Alan J. Smithee (@spiekles) July 26, 2021

Demi Lovato viendo a Camila Recabarren #MasterChefCelebrityEstreno pic.twitter.com/mR9kVVFyeD — edo ファイター (@edofighters) July 26, 2021

Sobreactuaron hoy en el capitulo de MC: Camila Recabarren #MasterChefCelebrityEstreno — Jessica (@JasvSval) July 26, 2021

Espero que la Camila Recabarren sea la primera eliminada�� #MasterChefCelebrityEstreno — sobreviviendo al oasis pandemico (@Francis72898123) July 26, 2021

La Camila Recabarren ���� siento que la terminaremos odiando.#MasterChefCelebrityEstreno — Kimberly (@kimpettersen8) July 26, 2021

Camila Recabarren hiperventilada.

No importa cuándo leas esto#MasterChefCelebrityEstreno — Javiera Astudillo (@jastudillobasly) July 26, 2021

Es normal que me caiga mal Camila Recabarren en el primer capítulo. #MasterChefCelebrityEstreno — Jp Lemp #zurdolandia �� (@JuanLemp) July 26, 2021

No es que Camila Recabarren actúe para la tele para llamar la atención, es que de verdad está así de desequilibrada #MasterChefCelebrityEstreno — c⚡ (@_voyporahi_) July 26, 2021