"No me gusta que me toquen": Felipe Ríos vive otro incómodo momento con la chef Fernanda en Masterchef Celebrity

Felipe Ríos y la chef Fernanda Fuentes no se están llevando bien en Masterchef Celebrity. La semana pasada vivieron un feroz round durante las evaluaciones de las preparaciones y ahora protagonizaron otro incómodo momento en medio del programa.

Cuando el programa de Canal 13 ya se encuentra en plena recta final comenzaron a aparecer los roces entre sus integrantes.

Ahora, cuando la chef probó los churros que preparó Felipe le preguntó "¿Cómo se llaman estos churros?".

"Apaparrúchenme", fue la reacción del actor, generando reacciones de ternura de Fuentes y del resto de los participantes.

Pero cuando la jurado tuvo que evaluar el plato, toda la buena vibra lograda en los momentos previos se esfumó.

"El mío está seco", le dijo la chef. "Prueba otro", insistió Felipe. "Están tiesos", le cuestionó una vez más Fernanda.

Felipe Ríos vs. Fernanda Fuentes: ¿Cómo se resolvió el nuevo conflicto?

La chef Fernanda captó de inmediato que los ánimos se estaban caldeando. Entonces, sacó desde debajo de su manga una carta con la que buscó evitar un nuevo conflicto.

"¿Usted necesita un apapachurro?, venga yo le doy uno", le comentó, mientras se preparaba con entusiasmo para abrazarlo.

Pero nadie se esperó la respuesta gélida y lapidaria del actor, quien le espetó "se lo agradezco, pero no. No me gusta que me toquen".

Entonces, la chef Fernanda fue tras él, persiguiendolo por toda la cocina, aliviando el momento tenso y detonando las risas de los presentes.

Sin embargo, no pudo alcanzarlo y tuvo que contentarse con solamente evaluar los churros: "Secos como su corazón, váyase".

"Ojalá le caiga mal", le dijo de lejos Felipe Ríos.