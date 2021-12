De ser uno de los competidores más fuertes de Masterchef Celebrity, ahora Felipe Ríos se suma al desafío de formar parte de la nomina de rostros que encabezan la competencia del nuevo estelar veraniego de Canal 13, Aquí se baila.

"Me motivaron varias cosas para entrar al programa. Primero, me encanta bailar. Yo no me dedico profesionalmente a bailar, pero en el teatro que he hecho últimamente, que es teatro musical, estoy muy ligado a coreógrafos y bailarines, y dirigí a grupos grandes de bailarines en escena", contó Ríos.

Y añadió que "es algo que me gusta y que como pasión la he desarrollado la vida entera de alguna manera, tanto en el teatro como en la familia y en mi vida diaria. Por eso me dieron ganas de decir que sí".

Por otro lado, contó que "en las teleseries antiguas nos enseñaban baile. Para ‘Pampa ilusión’ tuvimos clases de bailes de época como charleston, tango y cosas así, mientras que en ‘Romané’ me tocó flamenco y baile gitano".

"Y en la escuela de teatro teníamos también un semestre de baile. De hecho, años atrás fui protagonista de 'A chorus line', en donde vino la directora desde Nueva York y ahí tuve que bailar con profesionales en ese gran musical"

"Mi vida entera ha estado vinculada al baile, y cuando me llamaron de este programa dije 'yaaaa, qué felicidad'. Ahora salgo de la cocina y me meto a las pistas de baile, así que feliz", recalcó.

Felipe Ríos: ¿Cómo proyecta su participación en Aquí se Baila?

Ya fuera de la competencia gastronómica del mismo canal, Ríos proyecta que en el caso de Aquí se Baila, "a diferencia de MasterChef, que era más competitivo, mi única expectativa aquí es pasarlo bien. Vengo a gozar, a aprender y me ha encantado esto porque esta semana nos han sacado el jugo con ensayos, y uno se da cuenta de que el cuerpo empieza a recuperar la memoria que había estado bien olvidada en la pandemia, y muy adolorido por supuesto (ríe), pero superándose porque es un dolor rico que hace mejorarte todo el rato".

"Por eso espero estar al nivel de la competencia, pasarlo bien, divertirme con mis compañeros, tener bonitas devoluciones del jurado, más allá de que sean buenas o malas, y llegar lo más adelante que se pueda. Al final, yo no soy bailarín profesional como la gran mayoría de este elenco, pero soy un actor al que le encanta bailar y lo paso muy bien cuando lo hago. Ese es mi mayor plus para este programa", puntualizó.

El asunto es que, desde la perspectiva de Felipe, "uno tiene que aceptar las oportunidades que te dan para mostrar y desarrollar facetas, y ésta es una que me gusta y me encanta. No le tengo miedo, al revés, le tengo confianza y le tengo goce, y eso es lo mejor, cuando uno lo pasa bien haciendo las cosas que hace”.

Y recordando lo que hizo en Bailando por un sueño, donde fue parte del BAR, Ríos asume que "aquí toca agachar el moño no más, porque me tiré a los leones".

"Pero me gusta, tengo confianza, y creo que cuando uno hace las cosas con pasión, divirtiéndose y pasándolo bien, eso se transmite, sobre todo por la cámara (...) Es heavy esto eso sí, porque estar detrás del mesón evaluando es muy diferente a estar en el escenario y expuesto a que otros opinen de ti, partiendo por tus compañeros y siguiendo con el jurado", admitió.